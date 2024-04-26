Сяятиме як нова: працівник клінінгу назвав 3 способи швидко позбутися жиру та нагару на духовці

Запечена картопля з м’ясом, соковита курочка або ароматне печиво — страви з духовки смачні, а готувати її легко. Справжнє випробування починається коли потрібно відмити духовку від застарілого жиру. Розповідаємо про три бюджетні способи відмити духовку.

Чистимо духовку за допомогою кухонної солі

Сіль краще використовувати одразу після приготування, поки бруд не встиг засохнути. Під час нагрівання сіль розм’якшує жирний наліт, тож змивати його значно простіше.

Мити духовку потрібно поки вона не охолола. Діяти потрібно так:

насипати сіль на противень, однієї склянки вистачить;

залиште її в гарячій духовці на пів години, не відкривайте дверцята;

після цього промийте духовку, можна навіть вологими серветками та протріть насухо.

Якщо духовка вже охолола, нагрійте її. Коли сіль набуде золотистого відтінку, вимкніть духовку та залиште на деякий час. Після цього добре вимийте всі поверхні духовки теплою водою та протріть насухо.

Миємо духовку содою

Сода чудово підходить для боротьби зі свіжими забрудненнями, вона ефективно видаляє наліт на жаростійкому склі. Щоб відмити бруд в духовці, достатньо розчинити у половині склянки води кілька ложок соди. Отриману кашицю потрібно нанести на стінки духовки та залишити хоча б на годину. Після цього духовку потрібно протерти вологою ганчіркою та витерти насухо.

Чистимо духовку від жиру та нагару за допомогою лимона

Свіжий бруд ефективно чистить лимонний сік. Обробіть лимонним соком, розбавленим водою, стінки духовки та залиште приблизно на одну годину. Після цього протріть вологою ганчіркою.

Застарілий наліт на стінках духовки та протвинях також допоможе побороти лимонна кислота. Розчиніть стограмовий пакетик лимонної кислоти в половині літра води та налийте на противень. Покладіть в розігріту духовку на 30 хвилин. Коли духовка трохи охолоне добре вимийте її. Якщо плями залишилися, протріть їх розрізаним свіжим лимоном.