В Сильпо стартовала раздача продуктов пенсионерам: как получить сертификат на 500 гривен

Благотворительный фонд “Мелитополь Именно здесь. Львов” при участии благотворительной организации “Berlin Hands fo Ukraine”, осуществившей 18 гуманитарных миссий в Украину, объявил о весомой помощи переселенцам из Мелитополя. Кризисные категории населения могут получить пособие на покупку продуктов.

Кто может получить продуктовую помощь

При финансовой поддержке немецкой благотворительной организации Berlin Hands fo Ukraine фонд смог закупить сертификаты, номиналом 500 гривен на закупку товара в сети супермаркетов Сильпо.

Сертификаты будут предоставлены мелитопольцам, которые сейчас проживают во Львове. Однако сертификаты могут получить не все переселенцы, а кризисные категории. Речь идет о:

пенсионеров (для получения сертификата нужно будет предоставить пенсионное удостоверение);

семьям, воспитывающим ребенка до года (попросят подтвердить этот факт предъявлением свидетельства о рождении ребенка).

Как получить сертификат на покупки в “Сільпо”

Для получения сертификатов по покупке продуктов льготным категориям необходимо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно по ссылке

https://forms.gle/EofuUHATj3qRCtRy6.

Отметим, что сертификат для приобретения продуктов можно получить только лично. Их будут выдавать 27 апреля в офисе Координационного пространства помощи жителям города Мелитополя и Мелитопольского района “Мелитополь Именно здесь. Львов по адресу ул. Научная, дом 96. Напомним, что большинство внутренних переселенцев больше не получают денежную помощь в размере двух тысяч гривен на взрослых и три тысячи гривен на ребенка. Одна из причин – дефицит государственного бюджета. При этом переселенцы могут рассчитывать на получение субсидий по оплате коммуналки (если у них низкий уровень дохода). Также наиболее уязвимые категории населения могут получить денежную помощь от ООН и других международных организаций. Следует следить за новостями, ведь разные благотворительные фонды и гуманитарные организации регулярно анонсируют разного вида помощь — денежную или в виде продуктовых наборов.