В “Сільпо” стартувала роздача продуктів пенсіонерам: як отримати сертифікат на 500 гривень

Благодійний фонд “Мелітополь Саме тут. Львів” за участі благодійної організації “Berlin Hands fo Ukraine”, яка здійснила 18 гуманітарних місій до України, оголосив про вагому допомогу переселенцям з Мелітополя. Кризові категорії населення можуть отримати грошову допомогу на покупку продуктів.

Хто може отримати продуктову допомогу

За фінансової підтримки німецької благодійної організації “Berlin Hands fo Ukraine” фонд зміг закупити сертифікати, номіналом 500 гривень на закупівлю товарі в мережі супермаркетів “Сільпо”.

Сертифікати нададуть мелітопольцям, які наразі проживають у Львові. Однак сертифікати можуть отримати не всі переселенці, а лише кризові категорії. Йдеться про:

пенсіонерів (для отримання сертифіката потрібно буде надати пенсійне посвідчення);

сім’ям, які виховують дитину до року (попросять підтвердити цей факт пред’явленням свідоцтва про народження дитини).

Як отримати сертифікат на покупки в “Сільпо”

Для отримання сертифікатів по покупку продуктів пільговим категоріям потрібно пройти попередню реєстрацію. Зробити це можна за посиланням https://forms.gle/EofuUHATj3qRCtRy6.

Зазначимо, що сертифікат на придбання продуктів можна отримати лише особисто. Їх будуть видавати 27 квітня в офісі Координаційного простору допомоги для мешканців міста Мелітополя та Мелітопольського района “Мелітополь Саме тут. Львів” за адресою вул. Наукова буд. 96.



Нагадаємо, що більшість внутрішніх переселенців більше не отримує грошову допомогу у розмірі двох тисяч гривень на дорослих та три тисячі гривень на дитину. Одна з причин — дефіцит державного бюджету. При цьому переселенці можуть розраховувати на отримання субсидій на оплату комуналки (якщо у них низький рівень доходу). Також найбільш вразливі категорії населення можуть отримати грошову допомогу від ООН та інших міжнародних організацій. Варто стежити за новинами, адже різні благодійні фонди та гуманітарні організації регулярно анонсують різного виду допомогу — грошову або у вигляді продуктових наборів.