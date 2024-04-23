Жертвой может стать каждый: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с посылками

На телефоны украинцев массово поступают смс-сообщения от Укрпочты о посылке, где требуют подтвердить адрес доставки, перейдя по неизвестной ссылке.

Мошенники сообщают, что посылка как будто доставлена на склад.

Детали

В сети активизировалась мошенническая схема от имени “Укрпочты”. Украинцам приходят сообщения о посылке, где якобы нужно подтвердить адрес доставки. Людей просят сразу же блокировать отправителя. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Человек получает на телефон сообщение о том, что посылка не будет доставлена пока не будет указан актуальный адрес и просят перейти по ссылке. Украинцев просят не переходить по неизвестным ссылкам, а сразу блокировать отправителя. В случае дополнительных вопросов лучше звонить на горячую линию “Укрпочты”.

Люди получают сообщения со следующим содержанием от имени Почты Украины

“Ваша посылка прибыла на склад, но она не может быть доставлена из-за неполной адресной информации. Пожалуйста, подтвердите свой адрес по ссылке ниже в течение 12 часов. Пожалуйста, ответьте Y, затем прекратите отправлять текстовые сообщения и снова откройте ссылку для активации сообщения, или скопируйте ссылку в Safari и откройте ее. Команда Ukra Post желает вам приятного дня”

Все подобное нужно игнорировать.

Также Киберполиция предупреждает украинцев о новой мошеннической схеме. В WhatsApp массово рассылают сообщения о якобы добавлении финансового счета и поступления на него крупных сумм средств. Сообщения содержат ссылки о мошеннических веб-сайтах. Далее система просит авторизоваться и указать платежные данные. В результате со счетов списывают деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников стоит придерживаться следующих советов:

не переходить по неизвестным ссылкам;

не вводить на подозрительных сайтах личную информацию и данные банковских карт;

игнорируйте сообщения от незнакомцев о выигрышах;

блокируйте пользователей, которые присылают вам подобные сообщения и подавайте жалобу модераторам мессенджера.