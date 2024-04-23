В Україні ще раз перерахують пенсії: дехто отримає надбавку одразу за кілька місяців

В Україні цьогоріч пенсія зростатиме відразу кілька разів. Один перерахунок вже був у березні (щорічна індексація), потім у квітні пенсії зросли разом з мінімальною зарплатою. Ну а в червні пенсії ще раз перерахують, однак для тих громадян, які вже досягли пенсійного віку, але продовжують працювати та заробляти стаж. Їхні пенсії мали перерахувати ще у квітні, проте інформація про стаж завжди приходить із запізненням. Відповідно деякі українці отримають надбавку відразу за кілька місяців: квітень, травень і червень.

Пенсії перерахують автоматично

Людям не потрібно йти у відділення Пенсійного Фонду, чи тим паче нести якість відомості про себе або особисті дані. Перерахунок відбудеться автоматично для всіх, хто має на нього право. Серед вимог, яким має відповідати особа — станом на 1 березня 2024 року пенсіонер повинен мати не менше 24 місяців понаднормового стажу.

Також, особа звісно ж має працювати офіційно, тобто сплачувати страхові внески й працювати на тій роботі, яка дозволяє одночасно отримувати зарплату і пенсію.

Як ще зросли та зростуть пенсії?

З останнього підвищення слід відзначити зростання мінімальної пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку та виконав всі норми стажу. Тепер такі особи отримуватимуть 3200 гривень замість 2840. Все через підвищення мінімальної зарплати до 8000 гривень, а пенсія напряму залежить від її розміру.

Загалом після березневої індексації середня пенсія по Україні становить 5300 гривень. Найвищі пенсії у Києві, Рівненській області та східних областях. Там люди отримують в середньому 5000-7000 гривень. Найнижчі виплати на Тернопільщині та у Закарпатській області — приблизно 4400 гривень. Розмір пенсії напряму залежить від розміру зарплати, яку особа отримувала або оподатковувала впродовж трудового періоду. В названих областях зарплати за статистикою, найвищі та найнижчі відповідно.