Відомо скільки українців надають перевагу повідомленням перед дзвінками

Viber провів масштабне дослідження ставлення українців до вхідних дзвінків. В опитуванні взяли участь 18 тисяч респондентів.

Як українці ставляться до дзвінків

Результати опитування показали, що 57% не проти вирішувати питання в розмовах. Ще 22% ставляться нормально до дзвінка тільки якщо була попередня домовленість. Водночас кожен пʼятий респондент надає перевагу повідомленням.

Респонденти також виокремили випадки, в яких повідомлення є більш зручними за дзвінок: питання від колег чи клієнтів (65% проти 35% за дзвінки), питання від магазинів, кур’єрів тощо (70% проти 30% за дзвінки), а також інші можливі розмови (78% проти 22% за дзвінки).

Як українці реагують на вхідні дзвінки: дослідження показало, що більшість українців завжди беруть слухавку від відомих номерів, проте, у випадку викликів від невідомих контактів — все залежить від обставин. Зокрема, дзвінки з незнайомих номерів без попередження ніколи не беруть 53% опитаних.

Що ж до дзвінків від компаній з акціями та пропозиціями замовити послугу, українці були однозначними у відповідях: 80% респондентів це дратує. Тільки 20% зазначили, що ставляться до таких викликів добре, на випадок, якщо бізнеси запропонують щось дійсно корисне.

Дзвінки з незнайомих номерів: перевірити чи заблокувати?

А що з дзвінками з невідомих номерів? 45% українців ставляться до них нейтрально. Натомість 55% українців відповіли, що такі виклики дратують. Серед причин такої реакції 68% українців зазначили, що дзвінки від незнайомих контактів не приносять нічого корисного, а тільки забирають час. Ще 18% відповіли, що від подібних викликів постраждали вони самі або їх рідні. 14% обрали варіант “Інше”.

Чи хотіли б українці автоматично дізнаватися, хто телефонує з незнайомого номера? 94% респондентів відповіли позитивно: 72% — однозначно так, 19% — в окремих випадках і 3% — якщо телефонує компанія.

Наостанок Rakuten Viber запитав українців, чи перевіряють вони невідомі номери та чи блокували незнайомі контакти за останні три місяці. Відповіді показали, що 40% українців перевіряють не записані номери: 16% шукають в інтернети, 13% — за допомогою спеціалізованих програм, 11% — у Rakuten Viber. 53% не вдаються до перевірок, а 6% обрали варіант “інше”. Загалом 53% українців блокували невідомі контакти за останні три місяці.