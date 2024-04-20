В Украине планируют изъять паспорта-книжечки: сколько времени дают на получение ID-карты

После того как в Украине ввели ID-карты, действительными признают оба вида паспортов – биометрический и паспорт образца 1994 года в виде книжечки. Еще в 2020 году с подачи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в парламенте зарегистрировали проект закона, согласно которому Украина планировала полностью отказаться от старых паспортов. Но этот законопроект до сих пор не рассмотрен.

Паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карточек

Комитет по вопросам правовой политики еще в 2021 году настаивал на необходимости принять законопроект №3986. Депутаты также предлагали альтернативу, но ее отклонили. С мая 2021 года вышеупомянутый законопроект не рассмотрели.

Если его в конце концов примут, то украинцам будут выдавать паспорта только в форме пластиковой ID-карты. Однако полученный ранее бумажный документ будет оставаться действительным до завершения его срока годности.

В Верховной Раде объясняли необходимость принятия нового закона двумя причинами:

в стране почти не осталось бланков паспортов-книжечек, ведь последнюю их партию изготавливали еще в далеком 2013 году;

бумажные паспорта легко подделать.

Соответственно, законопроект предусматривал срок действительности старого паспорта для лиц в возрасте 16-25 лет – до достижения ими 25-летия, для лиц в возрасте 25-45 лет – до достижения ими 45 лет. Для лиц старше 45 лет – паспорт будет действовать бессрочно.

Это означает, что в случае принятия законопроекта №398 не будет обязательно вклеивать фото при достижении 25 и 45 лет, а соответствующие органы будут выдавать ID-карты. Избавляться от старых бумажных паспортов планировали постепенно.

Однако поскольку законопроект до сих пор не поддержали, то сегодня паспорта граждан Украины в виде книжечки не подлежат обязательной замене на паспорт гражданина Украины в виде пластиковой ID-карты.

И, наверное, это к лучшему, ведь стоимость оформления пластикового паспорта составляет 504 гривны, а вклеить фото в паспорт-книжечку значительно дешевле.