Заощаджуйте до 900 гривень: в ПриватБанку розповіли, як отримати знижку на комуналку

ПриватБанк анонсував знижки на оплату комунальних послуг. Українці можуть заощадити до 300 гривень на місяць. У фінансовій установі розповіли, як скористатися цією пропозицією.

Деталі

Українці, які є клієнтами ПриватБанку можуть заощадити на сплаті комуналки до 300 гривень на місяць. Умови отримання знижки днями оприлюднили на офіційному сайті банку.

ПриватБанк регулярно пропонує різні акції та знижки. Цього разу шанс заощадити на оплаті комунальних послуг отримають власники карток “Універсальна”, “Універсальна Gold” та преміальна.

В період з 18 квітня 2024 року до 18 липня 2024 року в ПриватБанку діятиме нова акція — “Мінусуємо комуналку в Приват24”. Кожен, хто виконає необхідні умови участі в акції зможе повернути собі 300 гривень на картку у вигляді кешбеку.

Як взяти участь в акції

Щоб отримати вигоду, потрібно зробити так:

зареєструватися для участі в акції будь-яким зручним способом — на офіційному сайті ПриватБанку або за пропозицією в додатку Приват24;

сплатити комунальні послуги через меню “Платежі” в Приват24 з кредитних коштів картки “Універсальна”. “Універсальна Gold” або преміальної;

отримати на картку кешбек у розмірі 3%.

Зазначимо, що максимальний розмір кешбеку — 300 гривень на місяць. Зважаючи, що акція триватиме три місяці, найактивніші клієнти Привату можуть повернути на картку до 900 гривень за весь період акції.

Раніше українців попереджали, що ПриватБанк роздасть подарункові сертифікати в Comfy на 5 000 гривень. Взяти участь в акції можуть ті, хто користується додатком Приват для бізнесу. Детальніше ознайомитися з умовами акції можна на офіційному сайті ПриватБанку.

При цьому українцям нагадують, що шахраї часто пропонують перейти за посиланням та отримати зарахування прямо на картку. Їх мета — заволодіти персональними даними. Тож будь-яку інформацію про акції та розіграші дізнайтеся на офіційному сайті банку. І пам’ятайте, представники банку ніколи не просять назвати термін дії картки або тризначний код на обороті.