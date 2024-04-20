В Україні планують вилучити паспорти-книжечки: скільки часу дають на отримання ID-картки

Після того, як в Україні запровадили ID-картки, дійсними визнають обидва види паспортів — біометричний та паспорт зразка 1994 року у вигляді книжечки. Ще у 2020 році з подачі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в парламенті зареєстрували проєкт закону, відповідно до якого Україна планувала повністю відмовитися від старих паспортів. Але цей законопроєкт досі не розглянуто.

Паспорти будуть видавати лише в формі пластикових карток

Комітет з питань правової політики ще у 2021 році наполягав на необхідності прийняти законопроєкт №3986. Депутати також пропонували альтернативу, але її відхилили. З травня 2021 року вищезгаданий законопроєкт не розглянули.

Якщо його врешті-решт приймуть, то українцям будуть видавати паспорти лише в формі пластикової ID-картки. Однак отриманий раніше паперовий документ буде залишатися дійсним до завершення його терміну дії.

У Верховній Раді пояснювали необхідність прийняття нового закону двома причинами:

в країні майже не залишилося бланків паспортів-книжечок, адже останню їх партію виготовляли ще в далекому 2013 році;

паперові паспорти легко підробити, чим можуть скористатися шахраї.

Відповідно, законопроєкт передбачав термін дії старого паспорта для осіб у віці 16-25 років — до досягнення ними 25-річчя, для осіб у віці 25-45 років — до досягнення ними 45 років. Для осіб старше 45 років — паспорт діятиме безстроково.

Це означає, що в разі прийняття законопроєкту №398 не буде обов’язково вклеювати фото при досягненні 25 та 45 років, а відповідні органи будуть видавати ID-картки. Позбуватися старих паперових паспортів планували поступово.

Однак оскільки законопроєкт досі не підтримали, то сьогодні паспорти громадян України у вигляді книжечки не підлягають обов’язковій заміні на паспорт громадянина України у вигляді пластикової ID-картки.

І, напевне, це на краще, адже вартість оформлення пластикового паспорта складає 504 гривні, а вклеїти фото в паспорт-книжечку значно дешевше.