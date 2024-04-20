Стало известно, кто в Украине больше всех зарабатывает: 100 тысяч не предел

Минимальная зарплата в Украине 8000 гривен, но так зарабатывают далеко не все. Проживая в Украине можно иметь европейские зарплаты, что подтверждают вакансии, которые регулярно появляются на площадках по поиску работы. Если проанализировать актуальные объявления, то можно сделать вывод, что больше всего можно заработать будучи программистом или военнослужащим. Первые зарабатывают в среднем 90 000 гривен ежемесячно, а вторые могут иметь 100 000 гривен. Однако понятие ИТ-сфера, или военная отрасль очень обширно, и не все специалисты могут претендовать на такие высокие вознаграждения.

Кто зарабатывает больше всего?

Самые высокие зарплаты у следующих специалистов ИТ-отрасли:

Программисты Goland – зарплата от 93 000 гривен. .Net-программисты – 90 000 гривен. Программисты Java – 85 000 гривен.

Что касается военных, то больше всего зарабатывают танкисты (75 000 гривен), дешифровщики (70 000 гривен), штурмовики (70 000 гривен), артиллеристы (70 000 гривен), огнеметчики (70 000 гривен).

Также военные могут иметь премии за боевые задачи, существенно увеличивающие их зарплату.

В других отраслях тоже можно хорошо зарабатывать

Есть и много других не менее интересных вакансий с более низкой, но достойной зарплатой. Например, хорошо платят людям, владеющим какими-то иностранными языками. Они могут трудоустроиться в различных языковых школах или заниматься репетиторством и зарабатывать примерно 40 000 гривен в месяц. Также хорошие зарплаты у менеджеров по продажам. На них, кстати, сейчас большой спрос. Из-за того, что менеджеры часто работают на ставку+процент, их зарплаты могут сильно отличаться, однако тоже достигают отметки 30-40 000 гривен. Очень нужны и водители совершенно разных категорий. Зарплата сильно варьируется. Водитель такси или общественного транспорта может зарабатывать 25-30 000 гривен, а водитель-международник вдвое, а то и втрое больше.