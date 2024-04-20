Конец апреля испытает нервную систему трех знаков Зодиака: у кого проблемы только начинаются?

Казалось бы позади коридор затемнений, и почти подходит к концу Ретроградный Меркурий. Многие жаловались на эмоциональные качели и непредсказуемые проблемы, которые, конечно же, спихивали на эти космические явления. Однако с окончанием Ретрограда проблемы окончатся не у всех. Трем знакам Зодиака следует запастись терпением. Черная полоса только начинается.

Овен

Конец апреля станет для вас адским в плане работы и вашей профессиональной деятельности. Ничего не будет удаваться, вы будете вступать в нескончаемые дискуссии с руководством или коллегами. Астрологи советуют на этот период немного сдерживать свои амбиции и инициативы, ведь они совсем не будут оценены другими. Более того, вы будете сталкиваться с большим количеством критики в свою сторону. Это сильно пошатнет вашу уверенность в себе и мотивацию двигаться вперед.

Дева

Следующие несколько недель ваш перфекционизм сыграет против вас злую шутку. Он буквально доведет всех вокруг и вас самих. Если вы занимаете руководящие должности или имеете собственный бизнес, будьте более сдержанны в высказываниях к подчиненным. Вы даже не поймете, как можете потерять ценных работников. Хотя вы этого очень не любите, но вам придется по крайней мере на время смириться с тем, что мир не идеален и у людей не такое видение на жизнь и отдельные вещи, как у вас.

Скорпион

Скорпионы будут утопать в конфликтах и неприятных ситуациях. Вокруг вас будет кружиться множество сплетен, которые существенно испортят вам репутацию. Из-за этого вы даже рискуете потерять работу, или деловых партнеров. Хорошо задумайтесь над тем, в какие ситуации вам нужно вмешиваться, а какие лучше обходить стороной. Также, если вы захотите помирить между собой близких вам людей, задумайтесь, не вы ли стали причиной их ссоры.