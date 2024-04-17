Долар пішов на зліт в українських обмінниках та великих банках

В первой половине дня 16 апреля наличный курс доллара в кассах банков достиг 40 гривен за один доллар. Об этом свидетельствуют данные финансовых учреждений.

Продажа долларов в банках

На сегодня наличная цена 40 гривен за один доллар в продаже установлена только в одной структуре – небольшой запорожский МетаБанк (владеет лишь 24 отделениями). А еще одно финансовое учреждение – днепровский А-Банк (197 отделений) выставило в кассах курс продажи 39,99 гривен за доллар. При этом сразу в шести банках курс продажи доллара установлен на уровне 39,95 гривен за доллар. Креди Агриколь Банк (128 отделений), Аккордбанк (148 отделений), Идея Банк (72 отделения), Коминбанк (58 отделений), Мотор-Банк (8 отделений) и БТА Банк (1 отделение).

Данные о количестве отделений взяты из соответствующей статистики Национального банка Украины по состоянию на 1 апреля 2024 года.

В то же время минимальную стоимость доллара в продаже по состоянию на утро предлагал Скай Банк (бывший Регион Банк) с 3 отделениями – 29,65 гривен за доллар. В целом средний курс составил 39,84 гривны за доллар с диапазоном от 39,67 до 39,95 гривны за доллар. Куры покупки наличной американской валюты банками были в рамках 38,58-39,52 гривны за доллар.

Что касается наиболее популярных банков Украины, у которых самые крупные филиальные сети, то они ставили такой курс покупки и продажи наличного доллара:

Ощадбанк (1181 отделение) – 39,35-39,90 грн/$;

Приватбанк (1127) – 39,20-39,80 грн/$; Приватбанк (1127) – 39,20-39,80 грн/$;

Райффайзен Банк (332) – 39,30-39,73 грн/$;

Укрсиббанк (223) – 39,30-39,90 грн/$; Укрсиббанк (223) – 39,30-39,90 грн/$;

ПУМБ (222) – 39,40-39,90 грн/$; ПУМБ (222) – 39,40-39,90 грн/$.

Безналичный курс доллара по безналу

Если говорить о карточном курсе банков, то здесь ситуация несколько иная. Границу в более 40 гривен в продаже за один доллар пересекло три банка – Аккордбанк (40 гривен 60 копеек), Полтава Банк (40 гривен 19 копеек) и Сенс Банкк (40 гривен 5 копеек. А Кредобанк подобрался к этой отметке вплотную – 39 гривен 99 копеек за доллар.

Минимальный карточный курс продажи установил Укрсиббанк – 39 гривен 20 копеек. Средний курс составляет 39,83 гривны за доллар с диапазоном 39,68-39,90 гривен за доллар. Средний размер карточного курса на покупку находится в диапазоне от 38,90 гривны за доллар в Окси Банке до 39,85 гривны за доллар в Юнекс Банке.