Українці можуть отримати завищені платіжки за комуналку вже в травні: але це не кінець

Жителів України попередили про нові неприємності з платіжками за комунальні послуги. Про це повідомили в Комунікаційному концерні “Центр комунального сервісу”.

Перевірте свої прилади обліку

Українським споживачам потрібно пам’ятати про те, що для уникнення неточностей, слід не лише своєчасно передавати показники квартирних лічильників, але й вчасно проводити повірку приладів обліку. В середньому робити це потрібно раз на чотири роки. Але точні дані можна знайти в технічному паспорті лічильника або в свідоцтві про повірку приладу.

При цьому комунальними звертають увагу на те, що ігнорувати процедуру повірки не можна. Тобто якщо повірка приладів не буде проведена вчасно, то передані з такого лічильника дані будуть вважатися недійсними. Відповідно це позначиться на цифрах в платіжках.

В комунальному концерні попередили, що якщо вчасно не провести повірку лічильника, він буде знятий з абонентського обліку. Тож постачальники послуг в подальшому не зможуть використовувати його показники для нарахування плати.

Відповідно, якщо лічильник буде знято з абонентського обліку, то нарахування будуть проводити за іншими алгоритмами. Вони залежать від технічних параметрів будинку, а саме:

при наявності загальнобудинкового лічильника — за його показниками; у разі відсутності загальнодомового лічильника — за нормою.



Але в такому разі цифри в платіжці будуть вищими, ніж при обліку споживання за квартирним лічильником.

Зазначимо, що вже цього літа тарифи на електроенергію та газ в Україні можуть суттєво зрости. Причина — підписаний урядом України меморандум, який передбачає надання фінансової допомоги. Відповідно до нього Україна поступово має підвищити тарифи на комунальні послуги до ринкових цін. Крім того, наш ворог знову завдає ударів по енергетичній системі, тож потрібні мільярди доларів на відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів.