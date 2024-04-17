Долар пішов на зліт в українських обмінниках та великих банках

В першій половині дня 16 квітня готівковий курс долара в касах банків сягнув 40 гривень за один долар. Про це свідчать дані фінансових установ.

Продаж доларів в банках

На сьогодні готівкова ціна 40 гривень за один долар у продажу встановлена тільки в одній структурі — невеликий запорізький МетаБанк (володіє лише 24 відділеннями). А ще одна фінансова установа — дніпровський А-Банк (197 відділень) виставила в касах курс продажу 39,99 гривень за долар. При цьому одразу в шести банках курс продажу долара встановлено на рівні 39,95 гривень за долар. Креді Агріколь Банк (128 відділень), Аккордбанк (148 відділень), Ідея Банк (72 відділення), Комінбанк (58 відділень), Мотор-Банк (8 відділень) і БТА Банк (1 відділення).

Дані про кількість відділень взяті з відповідної статистики Національного банку України станом на 1 квітня 2024 року.

Водночас мінімальну вартість долара у продажу станом на ранок пропонував Скай Банк (колишній Регіон Банк) з 3 відділеннями — 29,65 гривень за долар. А загалом середній курс склав 39,84 гривні за долар з діапазоном від 39,67 до 39,95 гривні за долар. Кури покупки готівкової американської валюти банками були в рамках 38,58-39,52 гривні за долар.

Щодо найбільш популярних банків України, в яких найкрупніші філіальні мережі, то вони ставили такий курс купівлі та продажу готівкового долара:

Ощадбанк (1181 відділення) — 39,35-39,90 грн/$;

Приватбанк (1127) — 39,20-39,80 грн/$;

Райффайзен Банк (332) — 39,30-39,73 грн/$;

Укрсиббанк (223) — 39,30-39,90 грн/$;

ПУМБ (222) — 39,40-39,90 грн/$.

Безготівковий курс долара

Якщо говорити про картковий курс банків, то тут ситуація дещо інша. Межу у понад 40 гривень у продажу за один долар перетнуло три банки — Аккордбанк (40 гривень 60 копійок), Полтава Банк (40 гривень 19 копійок) та Сенс Банкк (40 гривень 5 копійок. А Кредобанк підібрався до цієї позначки впритул — 39 гривень 99 копійок за долар.

Мінімальний картковий курс продажу встановив Укрсиббанк — 39 гривень 20 копійок. Середній курс складає 39,83 гривні за долар з діапазоном 39,68-39,90 гривень за долар. Середній розмір карткового курсу на покупку перебуває в діапазоні від 38,90 гривні за долар в Оксі Банку до 39,85 гривні за долар в Юнекс Банку.