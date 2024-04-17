Украинцы могут получить завышенные платежки за коммуналку уже в мае: но это не конец

Жителей Украины предупредили о новых неприятностях с платежками за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Коммуникационном концерне “Центр коммунального сервиса”.

Проверьте свои приборы учета

Украинским потребителям нужно помнить о том, что во избежание неточностей, следует не только своевременно передавать показатели квартирных счетчиков, но и вовремя проводить поверку приборов учета. В среднем делать это нужно раз в четыре года. Но точные данные можно найти в техническом паспорте счетчика или в свидетельстве о поверке прибора.

При этом коммунальными обращают внимание на то, что игнорировать процедуру поверки нельзя. То есть если поверка приборов не будет проведена вовремя, то переданные с такого счетчика данные будут считаться недействительными. Соответственно это скажется на цифрах в платежках.

В коммунальном концерне предупредили, что если вовремя не провести поверку счетчика, он будет снят с абонентского учета. Поэтому поставщики услуг в дальнейшем не смогут использовать его показатели для начисления платы.

Соответственно, если счетчик будет снят с абонентского учета, то начисления будут проводить по другим алгоритмам. Они зависят от технических параметров дома, а именно:

при наличии общедомового счетчика – по его показаниям;

в случае отсутствия общедомового счетчика – по норме.

Но в таком случае цифры в платежке будут выше, чем при учете потребления по квартирному счетчику.

Отметим, что уже этим летом тарифы на электроэнергию и газ в Украине могут существенно вырасти. Причина – подписанный правительством Украины меморандум, который предусматривает предоставление финансовой помощи. Согласно ему Украина постепенно должна повысить тарифы на коммунальные услуги до рыночных цен. Кроме того, наш враг снова наносит удары по энергетической системе, поэтому нужны миллиарды долларов на восстановление поврежденных и разрушенных объектов.