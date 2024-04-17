Пожовтілі каструлі стануть білосніжними: українкам розповіли як відчистити емальовані каструлі не забруднивши руки

Більшість продуктів можуть змінювати колір емальованого посуду. Всього через кілька використань відмити тарілки та каструлі до ідеальної білизни стає майже неможливо. Але не варто впадати у відчай та купувати новий посуд. Українкам розповіли як відмити каструлі навіть не забруднивши руки.

Як відбілити емальований посуд

Щоб повернути сяючу білизну емальованим каструлям, дотримуйтеся наступної інструкції:

Налийте в каструлю воду на влийте до неї пляшечку перекису водню, а також насипте чверть стакана подрібненого господарського мила.

Поставте каструлю на великий вогонь та доведіть до кипіння.

Кип’ятіть 20-30 хвилин, але стежте щоб рідина не “втекла”.

Коли каструлю охолоне, вилийте весь розчин, можна перелити в іншу каструлю, яка потребує реанімації.

Далі посуд вимийте звичайним засобом та губкою.

Ви будете приємно вражені наскільки чистою стане ваш посуд.

Раніше українкам розповіли, як підтримувати чистоту подушок та позбутися жовтих плям. В першу чергу людям, які сильно пітніють, радять придбати кілька водонепроникних наволочок та замінювати їх щотижня. Крім того варто прати подушки щонайменше тричі на рік. А в перервах між праннями потрібно обробляти їх содою. Процедуру проводять приблизно раз на три-чотири тижні. Потрібно прямо на подушку посипати тонкий шар звичайної кухонної соду та залишити хоча б на дві-три години. Залишки соди прибирають за допомогою пилососа. Ви будете вражені, наскільки результативний цей спосіб.

Також українкам розповіли, навіщо сипати сіль в умивальник та унітаз. Виявляється звичайна сіль здатна попередити утворення засмічень в сифоні. Тож досттаньо приготувати розчин з пів склянки солі та склянки води та вилити в умивальник або склянку солі та склянку води для унітаза. Цей розчин допоможе позбутися неприємного запаху та чудово попередить забруднення. Повторювати процедуру радять раз на місяць.