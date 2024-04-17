В Укренерго розповіли, що потрібно зробити українцям, щоб уникнути масових відключень світла

Росія продовжує активно обстрілювати критичну інфраструктуру. Внаслідок останніх масованих атак було частково або повністю пошкоджено ряд ТЕЦ та ТЕС у різних регіонах України, наприклад, повністю знищена Трипільска ТЕС. У деяких містах, наприклад у Харкові та Одесі вже спостерігаються відключення електроенергії. Харків і зовсім стикається з періодичними блекаутами коли світла немає добу, а то й більше. Не виключено, що відключення електроенергії поширяться на всі області. В Укренерго заявили, що цього можна уникнути, якщо українці почнуть активно економити електроенергію.

Потрібно заощаджувати світло

Найбільше людей просять економити світло в період з 19:00 до 22:00. Це буде дуже відчутно для енергосистеми в цілому. Ускладнює ситуацію й той факт, що енергетики наразі не лише ремонтують пошкоджену інфраструктуру, а й паралельно готують вцілілі станції до наступного опалювального сезону.

“Через це всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції “Укренерго” працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію“, – пояснюють в “Укренерго”.

Як можна менше споживати світла?

В Укренерго кажуть, що пік споживання електроенергії припадає саме на вищезазначений відрізок часу: з 19:00 до 22:00. Тож в ці години українців радять не користуватися обігрівачами, пральними машинами, пилососами, бойлерми, теплою підлогою, кондиціонерами. Тобто всіма тими приладами, які споживають найбільше світла. Також не варто одночасно вмикати одразу кілька електроприладів, наприклад, електрочайник, мікрохвильову, фен для сушіння волосся і допустимо пральну машину. Це сильно збільшує навантаження на електромережі.

На щастя, опалювальний сезон вже закінчився, а також збільшений світловий день, тож є надія, що українці таки не стикнуться з новими блекаутами.