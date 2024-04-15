Укрзализныця изменила правила покупки билетов на поезда: что нужно знать?

Во время войны поезда стали одним из самых популярных видов транспорта. Аэропорты не работают, а автобусам многим не удобно передвигаться особенно на длительные расстояния. Ежедневно поездами передвигаются тысячи украинцев, и львиная часть из них следует железнодорожным транспортом за границу. Для всех тех, кто часто путешествует на поезде, или планирует это сделать в ближайшее время, Укрзализныця запустила полезную опцию. Теперь можно загрузить приложение в котором есть функция мониторинга билетов в нужном направлении и возможность их автовыкупа.

Как это будет работать?

Для начала пользователям нужно скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нем с помощью Дия.Подпись. Далее вводите направление, в котором вам нужны билеты, и включаете функцию мониторинга. Как только свободные билеты будут появляться вам будет приходить об этом уведомлении.

Это очень удобно, ведь нередко поймать свободный билет очень сложно. Иногда все раскуплено на много дней вперед.

Также, в приложении можно настроить функцию автовыкупа и тогда, как только появится билет, система его для вас забронирует.

Мониторить можно будет как отдельные поезда, так и определенные направления.

“В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически“, – говорится в сообщении от “Укрзализныци”.

Однако есть и некоторые исключения. Например, функция автовыкупа будет недоступна для поезда, курсирующего по маршруту Киев — Вена, а также для всех поездов, следующих в Польшу, кроме Интерсити+.

“Однако вы можете получить сообщение об открытии продаж билетов на эти направления“, — отметили в Укрзализныце.

Что ж, идея действительно замечательная и вероятно, это приложение будет иметь большую популярность среди украинцев.