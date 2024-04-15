Монах с горы Афон поделился видением, в котором увидел, как и когда закончится война

Очень многие пытаются поделиться своими пророчествами о том, когда закончится война и на чьей стороне будет победа. Это не только политические эксперты и аналитики, но и астрологи, маги, нумерологи, эзотерики и даже монахи. Очень часто эти провидения и прогнозы не сбываются, однако нередко у них есть доля истины. На этот раз своим пророчеством поделился монах с горы Афон. Эта гора расположена на побережье Греции, и она считается крупнейшим центром православного монашества в мире.

Монах считает, что Украина победит и ждать осталось недолго

Монах отметил, что уже ближайший месяц даст много позитивных сигналов для Украины, а украинцы почувствуют множество положительных изменений и динамик.

“Дата победы должна объединить нас в ожидании мира. Видение предсказывает наступление глубокого мира. Мир восстанавливает и исцеляет, переосмысливает отношения между народами и государствами. Мир побуждает к совместной работе над восстановлением разрушенного. В каждом городе, где когда-то раздавались взрывы, будут звучать звуки радости”. Украина увидит, как поля, оскверненные войной, становятся плодородными угодьями, а школы снова заполнятся детьми. Наша культура, литература, музыка возродятся”, — сказал монах.

Также монах добавил, что ближайшие месяцы будут и очень сложными. Украина столкнется с уменьшением количества поддержки, с новым давлением со стороны агрессора, однако нам удастся выстоять. Более того, монах отметил, что уже не за горами отмена военного положения.

“В ближайшие месяцы Украина столкнется с испытаниями, временным уменьшением поддержки. На фронте увидим ключевые события, которые сломят ход войны в пользу Украины. Агрессор понесет потери на поле боя, будет угроза для распада государства врага. Победа будет приближаться постепенно, но уверенно, путь не будет легким. Будет крепкий и продолжительный мир, — подытожил мужчина.

Свое имя монах пожелал оставить в тайне.