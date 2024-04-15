Монах з гори Афон поділився видінням у котрому побачив, як та коли закінчиться війна

Неймовірно багато людей намагаються поділитися своїми пророцтвами стосовно того коли закінчиться війна та на чиєму боці буде перемога. Це не лише політичні експерти та аналітики, а й різноманітні астрологи, маги, нумерологи, езотерики та навіть монахи. Дуже часто ці провидіння та прогнози не збуваються, однак нерідко в них є частка істини. Цього разу своїм пророцтвом поділився монах з гори Афон. Це гора розташована на узбережжі Греції, і вона вважається найбільшим осередком православного чернецтва у світі.

Монах вважає, що Україна переможе і чекати залишилось недовго

Чернець зазначив, що вже найближчий місяць дасть багато позитивних сигналів для України, а українці відчують безліч позитивних змін та динамік.

“Дата перемоги має об’єднати нас в очікуванні миру. Видіння пророкує настання глибокого миру. Мир відновлює і зцілює переосмислює стосунки між народами і державами. Мир спонукає до спільної праці над відновленням зруйнованого. У кожному місті, де колись лунали вибухи, лунатимуть звуки радості. Україна побачить, як поля, що сплюндровані війною, стають родючими угіддями. Міста розбудовуватимуться, а школи знову заповняться дітьми. Агресор сяде за стіл перемовин, але не добровільно, а примушений діями ЗСУ. Перемога прийде як результат воєнних успіхів, духовної підтримки. Відроджуватиметься наша культура, література, музика”, – сказав чернець.

Також, монах додав, що найближчі місяці водночас будуть і дуже складними. Україна стикнеться зі зменшенням кількості підтримки, з новим натиском з боку агресора, однак нам вдасться вистояти. Ба більше, чернець зазначив, що вже не за горами скасування воєнного стану.

“У найближчі місяці Україна стикнеться з випробуваннями, тимчасовим зменшенням підтримки. На фронті побачимо ключові події, які зломлять хід війни на користь України. Агресор зазнає втрат на полі бою, буде загроза для розпаду держави ворога. Перемога наближатиметься поступово, але впевнено, шлях не буде легким. Буде міцний і тривалий мир. Буде оголошено про завершення воєнного стану, держава повернеться до нормального життя. Всі обмеження будуть зняті”, – підсумував монах.

Своє ім’я чернець побажав залишити в таємниці.