Названы украинские области с самыми высокими и низкими пенсиями: официальная статистика от ПФУ

В Украине везде одинаковая минимальная пенсия. Однако ее получают далеко не все пенсионеры, а только те, кто наработал свой стаж на должностях, где была минимальная зарплата или ниже средней по Украине. Хотя иногда люди получают большую зарплату, однако работодатель облагает налогом только ту часть, которая равна минимальной зарплате, а остальное работники получают в конверте. Конечно, потом подобное не положительно отражается на размере пенсионных выплат. Для всех, кто не получает минимальную пенсию, она рассчитывается по индивидуальным показателям: количество стажа, размер страховых взносов, которые были внесены в течение трудового периода. Также имеют значение и дополнительные льготы, например, наличие сверхурочного стажа. В результате создалась такая статистика, где указано в каких областях люди получают самые большие пенсии, а в каких самые маленькие.

Лидирует столица

В столице самые высокие средние пенсии, а именно почти 8000 гривен. Это обусловлено тем, что в Киеве самый дорогой уровень жизни, соответственно, всегда были и есть самые высокие зарплаты, если сравнивать с другими регионами. Следовательно, и пенсии здесь тоже сравнительно выше. Далее в списке идет Ровенская область со средним размером пенсий 7200 гривен. После Ровно идет Донецкая область (7000 грн), Луганская (6500 грн) и Днепропетровская (6300 грн). И снова, все потому, что в этих городах издавна было больше рабочих предложений, а еще высокооплачиваемых. Например, Донбасс — это большое количество шахтеров, которые, конечно же, имеют льготы и более высокие пенсии.

Самые низкие выплаты в западных областях. В самом конце рейтинга Тернопольская область, где и зарплаты самые низкие и соответственно пенсии, в среднем составляют 4400 грн. Далее идет Черновицкая область с пенсиями в 4600 грн, и Закарпатская, где тоже немного больше 4600 грн. В общем, если брать среднюю пенсию по всей стране, то на 2024 год это 5700 гривен. Всего в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, и такую пенсию получает около 40%.