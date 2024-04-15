Названо українські області з найвищими та найнижчими пенсіями: офіційна статистика від ПФУ

В Україні повсюди однакова мінімальна пенсія. Однак її отримують далеко не всі пенсіонери, а лише ті хто напрацював свій стаж на посадах, де була мінімальна зарплата або нижче середньої по Україні. Хоча інколи люди отримують велику зарплатню, проте роботодавець оподатковує лише ту частину, яка дорівнює мінімальній зарплаті, а решту працівники отримують у конверті. Звісно потім подібне не позитивно відображається на розмірі пенсійних виплат. Для всіх хто не отримує мінімальну пенсію вона розраховується за індивідуальними показниками: кількість стажу, розмір страхових внесків, які були внесені впродовж трудового періоду. Також значення мають й додаткові пільги, наприклад, наявність понаднормового стажу. В результаті створилась така собі статистика в яких областях люди отримують найбільші пенсії, а в яких найменші.

Лідирує столиця

В столиці найвищі середні пенсії, а саме майже 8000 гривень. Це зумовлено тим, що у Києві найдорожчий рівень життя, відповідно завжди були і є найвищі зарплати якщо порівнювати з іншими регіонами. Відтак й пенсії тут теж порівняно вищі. Далі у списку йде Рівненщина з середнім розміром пенсій 7200 гривень. Після Рівного, Донецька область (7000 грн), Луганська (6500 грн) та Дніпропетровська (6300 грн). І знову, ж все через те, що в цих містах здавна було більше робочих пропозицій, а ще високооплачуваних. Наприклад, Донбас — це велика кількість шахтарів, які звісно ж мають пільги та вищі пенсії.

Найнижчі виплати в західних областях. В самому кінці рейтингу Тернопільська область де й зарплати найнижчі й відповідно пенсії в середньому становлять 4400 грн. Далі йде Чернівецька область з пенсіями у 4600 грн, та Закарпатська, де теж трошки більше ніж 4600 грн. Загалом, якщо брати середню пенсію по всій країні, то станом на 2024 рік це 5700 гривень. Всього в Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів і таку пенсію отримує близько 40%.