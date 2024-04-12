Експерти розповіли, як залишатися з Інтернетом під час тривалих відключень світла

Росіяни продовжують завдавати масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. В результаті недавнього удару була повністю знищена Трипільська ТЕС через що Центренерго втратило 100% генерації. Пошкодження зазнали теплоелектростанції й в інших регіонах країни. В деяких містах вже почали вимикати електроенергію. Справжні блекаути наразі спостерігають й в Харкові, який щодня піддається обстрілам. В результаті люди сидять не лише без світла, а й без інтернету та зв’язку. Експерти розповіли, як можна під’єднатись до Інтернету, щоб він не зникав навіть під час довготривалих відключень.

Є декілька варіантів

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що один з найдієвіших способів це провести оптоволокно. Оптоволоконна технологія xPON вимагає набагато менше електроенергії, тож довше дозволяє користуватись інтернетом під час відключень світла.

“Більшість провайдерів, які використовують її, можуть надати послуги протягом 72 годин відсутності енергопостачання. Наприклад, у Харківській області у перші три дні знеструмлення у березні 99% користувачів з технологією xPon мали безперебійний доступ до інтернету”, – йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що оптоволокно протягується у квартиру, а додаткове живлення забезпечується через павербанки або зарядні станції.

Також є кілька інших варіантів:

Технологія xDSL. Для її підключення потрібен медійний кабель, підходить той що від Укртелекому і павербанк або зарядна станція. Інтернет у вас буде приблизно 6-8 годин. DOCSIS. Для цієї технології потрібен телевізійний кабель і знову ж один з пристроїв, який забезпечить живлення. Час роботи може варіюватися від 8 і навіть до 72 годин. FTTx. Мова про жителів багатоповерхівок у будинок яких протягують оптоволокно. Павербанк або зарядна станція й у вас буде інтернет теж як мінімум 8, а максимум 72 години.

Щоб під’єднати оптоволокно потрібно знайти провайдера, який може це зробити й подати заявку на під’єднання. Також знадобиться спеціальний павербанк, більш потужний ніж стандартні, або зарядна станція, чи акумулятор з інвертором і спеціальні кабелі, які дозволять під’єднати роутер до цих пристроїв. Детальну відео інструкцію по кожній з технологій можна знайти в Інтернеті.