2 ложки на відро: спеціаліст по клінінгу розповів, як зробити підлогу чистою на тижні

Клінер розповів, який простий засіб потрібно додавати до води, щоб підлога залишалася чистою щонайменш тиждень. Навіть білі шкарпетки залишатимуться ідеально чистими.

Сяюча підлога — гордість кожної господині. Але для того, щоб вона залишалася чистою, потрібно мити її надто часто. Виявляється є невелика хитрість, яка допоможе зберегти підлогу чистою дуже довго. Цим секретом поділився працівник ілінінгової компанії.

Ефективний засіб за копійки

За словами клінера для збереження чистоти достатньо додавати на відро води два прості засоби які є в арсеналі кожної господині:

дві столові ложки кондиціонеру для білизни;

дві столові ложки звичайного оцту 9% можна замінити такою ж кількість свіжовичавленого лимонного соку.

Далі все це потрібно добре перемішати з водою та вимити підлогу як зазвичай.

Оцет додасть поверні дзеркального блиску, а кондиціонер запобігатиме появі електростатичної взаємодії. При зменшенні електростатичності підлоги пилюка та бруд менше притягуватимуться до її поверхні, тож вона залишатиметься чистою набагато довше.

При цьому така суміш не залишатиме розводів, в як бонус в домі зявиться приємний аромат чистоти та свіжості.

До речі, цей спосіб універсальний, адже його можна використовувати для миття ламінату, плитки, паркету чи лінолеуму.

Нагадаємо, раніше українкам розповіли, яким популярним засобом категорично не можна чистити плями на килимі. Часто господині намагаються вивести пляму з килимового покриття засобом для миття посуду. І спочатку їм це навіть вдається. Але миючий засіб вкрай складно вимивається, тож вже за кілька тижнів на цьому місті з’явиться бруд. Щоб цього не допустити, варто використовувати спеціальні засоби для чищення килимів, а якщо пляма складна, то краще довірити це завдання професійним клінерам, інакше килим можна зіпсувати назавжди, або його чистка обійдеться дуже недешево.