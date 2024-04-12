Украинцы массово обнаруживают у себя фальшивые доллары: где можно получить подделку?

Если раньше в Украине существовал риск обзавестись фальшивыми гривнами, то сейчас встретить можно и фейковую валюту. Все больше граждан приходят в обменники или банки, чтобы обменять доллары на гривны и слышат, что у них на самом деле подделка. В таких случаях банки ничем не могут помочь, и если поврежденные купюры еще можно обменять воспользовавшись услугой инкассо, фальшивки можно просто выбросить. Правоохранители рассказывают, где можно встретить подделки и в каких ситуациях следует проявлять максимальную осторожность.

Подделки можно получить напрямую из рук аферистов

На днях во львовской области полиция задержала афериста, желающего сбыть 6000 фальшивых долларов. На момент задержания мужчине удалось сбыть 300 долларов.

“Правоохранители разоблачили мужчину во время контрольной закупки. Установлено, что житель Львова продал 300 долларов США. Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили еще 200 долларов с признаками подделки. Всего задержанный планировал продать 6 000 долларов“, – говорится в сообщении.

Сейчас этот мужчина находится под стражей, однако вокруг есть множество других, которые занимаются такими же аферами. Чаще мошенники подсовывают людям именно доллары, а не какую-то другую валюту. Если говорить о номинале, то преобладает 100 долларов (92%) и 8% приходится на 50 долларовых купюр.

За 2023 год правоохранители обнаружили более 700 фейковых купюр, тогда как в 2022 году их было около 600. Тенденция растет, а потому людей просят быть осторожными. В первую очередь не продавать ничего за наличные, особенно если нет возможности проверить доллары на подлинность. Также эксперты советуют не покупать доллары у меняйл на “черном рынке”, потому что среди них может запросто затаиться мошенник. Лучше всего делать такие операции в обменниках или банках.

Полиция говорит, что преимущественно мошенники охотятся именно на тех, кто что-то продает, или хочет купить небольшое количество валюты.

“Чаще мошенники продают фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона“, — говорят в Нацполиции.