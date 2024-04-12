Українці масово виявляють в себе фальшиві долари: де можна отримати підробку?

Якщо раніше в Україні існував ризик обзавестися фальшивими гривнями, то зараз натрапити можна й на фейкову валюту. Все більше громадян приходять в обмінники чи банки, щоб обміняти долари на гривні й чують, що в них насправді підробка. В таких випадках банки нічим не можуть допомогти, і якщо пошкоджені купюри ще можна обміняти скориставшись послугою інкасо, то фальшивки можна просто викинути. Правоохоронці розповідають, де можна натрапити на підробки та в яких ситуаціях слід проявляти максимальну обережність.

Підробки можна отримати напряму з рук аферистів

Днями у львівській області поліція затримала афериста, який хотів збути 6000 фальшивих доларів. На момент затримання чоловіку вдалося збути 300 доларів.

“Правоохоронці викрили чоловіка під час контрольної закупівлі. Встановлено, що мешканець Львова продав 300 доларів США. Детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігуранта та виявили ще 200 доларів із ознаками підробки. Загалом затриманий планував продати 6 000 доларів“, – йдеться у повідомленні.

Наразі цей чоловік знаходиться під вартою, однак довкола є безліч інших, які займаються такими ж аферами. Найчастіше шахраї підсувають людям саме долари, а не якусь іншу валюту. Якщо говорити про номінал, то переважає 100 доларів (92%) і 8% припадає на 50 доларові купюри.

За 2023 рік правоохоронці виявили понад 700 фейкових купюр, тоді як у 2022 році їх було близько 600. Тенденція зростає, а відтак людей просять бути обережними. В першу чергу не продавати нічого за готівку, особливо якщо немає можливості перевірити долари на справжність. Також, експерти радять не купувати долари в міняйл на “чорному ринку”, тому що серед них може запросто зачаїтися шахрай. Найкраще робити такі операції в обмінниках або банках.

Поліція каже, що переважно шахраї полюють саме на тих хто щось продає, або хоче купити невелику кількість валюти.

“Найчастіше шахраї продають фальшиві гроші невеликими партіями безпосередньо мешканцям регіону“, – кажуть у Нацполіції.