Дорожча за золото: вже  з 1 травня в Україні підвищать тарифи на воду 

Українців закликають готуватися до нових цифр в платіжках за воду. Наразі це стосується не всіх, а лише жителів певних населених пунктів.

Нові тарифи на водопостачання тавідовідвеленн планують запровадити в Харківській області. Вже з 1 травня споживачі почнуть платити більше. Про це йдеться на офіційному сайті Люботинської міської ради.

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Чергове здорожчання тарифів на комунальні послуги торкнеться всіх споживачів, які проживають в містечку Люботин що в Харківській області. Зазначається, що підвищення цін є вимушеним, адже поточні тарифи на подачу води та каналізацію не відповідають їхній собівартості.

Таким чином, внести нові економічно обгрунтовані тарифи на воду вирішили через значне підвищення цін на електроенергію, яка є одним із головних складників тарифу.

Як зміняться тарифи з першого травня

Вартість води та каналізації зміниться так:

послуги з централізованого водопостачання для побутових споживачів зростуть на 21,6% і складатимуть 38,16 гривень за кубометр;

для бюджетних організацій тариф зросте на 7,1%, і коштуватиме 69,96 гривень за кубомент;

інші споживачі будуть платити на 2,6% більше — 90г гривень 48 копійок за кожен кубометр.

Щодо послуг з централізованого водовідведення для населення, то вони зростуть на 16,5% — до 47,04 гривні за кубометр. Бюджетні організації будуть сплачувати на 6,4% більше — 114, 36 гривень за кубометр. Інші споживачів на 3,3% більше — 192,78 гривні за кубометр.

Послуги очистки стоків також зростуть, але лише на 2% до 49 гривень 74 копійки.

Щодо тарифів на електроенергію, то вже найближчим часом їх можуть переглянути. Це вимушений крок через поновлення атак російських окупантів на енергетичну систему України. Значна частина ТЕС знищена, а на їх відновлення чи ремонт потрібні мільярди доларів.

Також вже цього року можуть переглянути вартість газу, звісно в більшу сторону. Це вимушений крок, адже Україна підписала меморандум з МВФ — підвищити тарифи до ринкових в обмін на черговий транш.