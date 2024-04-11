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Эта ошибка погубит весь урожай: когда сажать картофель в 2024 году

12.04.2024

Чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно учесть немало факторов. Один из таких – влияние небесных тел. 

Как Луна влияет на урожай картофеля

В течение своих фаз Луна по-разному влияет на рост и развитие растений. Считается, что на растущую луну соки растений поднимаются к верхушке и стимулируют рост стеблей и листьев. При убывающей луне соки опускаются к корням, что положительно влияет на корневую систему. 

Во время новолуния и полнолуния растения будут слабыми. 

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки картофеля

Согласно лунному календарю на 2024 год лучшими днями для посадки картофеля будут:

  • 1-5, 8-11 и 28-30 апреля;
  • 1-2, 5-10 и 27-29 мая;
  • 2-9 июня. 

Категорически не рекомендуют высаживать картофель в такие дни:

  • при новом месяце – 14 и 29 апреля, 12 и 27 мая, 10 июня;
  • в дни полнолуния – 28 апреля, 26 мая и 24 июня. 

Что еще нужно учесть

Не только Луна влияет на качество урожая, нужно также учитывать множество земных факторов

  • Температура почвы. Не стоит высаживать картофель пока земля не прогреется до +7-10 градусов по Цельсию. 
  • Погода. Не стоит высаживать картофель в дождливую или холодную погоду. К счастью картофель это такой овощ, который можно высаживать чуть ли не с первых дней апреля и до середины июня. Поэтому подобрать удачную погоду и время высадки достаточно легко. 
  • Сорт картофеля. Различные сорта имеют разные сроки созревания. При выборе даты посадки обязательно учитывайте особенности сортов. 
  • Подготовка почвы. Перед высадкой картофеля почву нужно перекопать, удобрить и разровнять. 

И конечно, нельзя забывать об обработке клубня от вредителей в первую очередь колорадского жука, так вы сможете вырастить здоровый урожай. 

В общем огородничество требует немало времени и усилий, но потом вы получите вознаграждение в виде щедрого урожая. 

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12.04.2024
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