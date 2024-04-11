Эта ошибка погубит весь урожай: когда сажать картофель в 2024 году

Чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно учесть немало факторов. Один из таких – влияние небесных тел.

Как Луна влияет на урожай картофеля

В течение своих фаз Луна по-разному влияет на рост и развитие растений. Считается, что на растущую луну соки растений поднимаются к верхушке и стимулируют рост стеблей и листьев. При убывающей луне соки опускаются к корням, что положительно влияет на корневую систему.

Во время новолуния и полнолуния растения будут слабыми.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки картофеля

Согласно лунному календарю на 2024 год лучшими днями для посадки картофеля будут:

1-5, 8-11 и 28-30 апреля;

1-2, 5-10 и 27-29 мая;

2-9 июня.

Категорически не рекомендуют высаживать картофель в такие дни:

при новом месяце – 14 и 29 апреля, 12 и 27 мая, 10 июня;

в дни полнолуния – 28 апреля, 26 мая и 24 июня.

Что еще нужно учесть

Не только Луна влияет на качество урожая, нужно также учитывать множество земных факторов

Температура почвы. Не стоит высаживать картофель пока земля не прогреется до +7-10 градусов по Цельсию.

Погода. Не стоит высаживать картофель в дождливую или холодную погоду. К счастью картофель это такой овощ, который можно высаживать чуть ли не с первых дней апреля и до середины июня. Поэтому подобрать удачную погоду и время высадки достаточно легко.

Сорт картофеля. Различные сорта имеют разные сроки созревания. При выборе даты посадки обязательно учитывайте особенности сортов.

Подготовка почвы. Перед высадкой картофеля почву нужно перекопать, удобрить и разровнять.

И конечно, нельзя забывать об обработке клубня от вредителей в первую очередь колорадского жука, так вы сможете вырастить здоровый урожай.

В общем огородничество требует немало времени и усилий, но потом вы получите вознаграждение в виде щедрого урожая.