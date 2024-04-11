Эта ошибка погубит весь урожай: когда сажать картофель в 2024 году
Чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно учесть немало факторов. Один из таких – влияние небесных тел.
Как Луна влияет на урожай картофеля
В течение своих фаз Луна по-разному влияет на рост и развитие растений. Считается, что на растущую луну соки растений поднимаются к верхушке и стимулируют рост стеблей и листьев. При убывающей луне соки опускаются к корням, что положительно влияет на корневую систему.
Во время новолуния и полнолуния растения будут слабыми.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки картофеля
Согласно лунному календарю на 2024 год лучшими днями для посадки картофеля будут:
- 1-5, 8-11 и 28-30 апреля;
- 1-2, 5-10 и 27-29 мая;
- 2-9 июня.
Категорически не рекомендуют высаживать картофель в такие дни:
- при новом месяце – 14 и 29 апреля, 12 и 27 мая, 10 июня;
- в дни полнолуния – 28 апреля, 26 мая и 24 июня.
Что еще нужно учесть
Не только Луна влияет на качество урожая, нужно также учитывать множество земных факторов
- Температура почвы. Не стоит высаживать картофель пока земля не прогреется до +7-10 градусов по Цельсию.
- Погода. Не стоит высаживать картофель в дождливую или холодную погоду. К счастью картофель это такой овощ, который можно высаживать чуть ли не с первых дней апреля и до середины июня. Поэтому подобрать удачную погоду и время высадки достаточно легко.
- Сорт картофеля. Различные сорта имеют разные сроки созревания. При выборе даты посадки обязательно учитывайте особенности сортов.
- Подготовка почвы. Перед высадкой картофеля почву нужно перекопать, удобрить и разровнять.
И конечно, нельзя забывать об обработке клубня от вредителей в первую очередь колорадского жука, так вы сможете вырастить здоровый урожай.
В общем огородничество требует немало времени и усилий, но потом вы получите вознаграждение в виде щедрого урожая.
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