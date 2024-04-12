Альтернатива Starlink: Київстар почне надавати доступ до супутникового інтернету OneWeb

Один з найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар буде офіційним представником британської компанії OneWeb в України. Завдяки цьому оператор почне надати послуги високошвидкісного супутникового інтернету — альтернативу Старлінку. Про це розповів B2B директор Київстар Костянтин Вечір на Business Wisdom Summir.

Деталі

Як заявив Вечір, зараз компанія тестує з деякими силами оборони технологі. OneWeb. Київстар офіційно представлятиме компанію в України та згодом надаватиме ці послуги бізнесу.

Зазначається, що OneWeb має свою супутникову мережу та може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, навіть в нестандартних умовах.

Зазначається що в першу чергу така послуга потрібна Зройним силам України, адже Starlink не виконує чи не завжди виконує завдання на які полягається бізнес чи оборона.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Укрпошти повідомив, що під час масовани обстрілів та перебоїв з електропостачанням в Харкові, які виникли через руйнування обєктів критичної інфраструктури, в Укрпошти виникли проблеми з доступом до інтернету. Зясувалося, що Starlink не працює в зоні активності засобі радіоелектроннї боротьби.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що материнська компанія Київстар — телекомунікаційний холдинг Veon підписав договір з британською компанією OneWeb з інтеграції супутникових послуг компанії з її наземною мережею.

Відомо, що OneWeb володіє приблизно 550 низькоорбітальними супутниками та планує запустити десятки інших за допомогою SpaceX.

Що нового в Київстар

А тим часом популярний мобільний оператор повідомив українців про підвищення вартості тарифних планів. Повідомляється що вже найближчим часом абоненти будуть сплачувати на 25-55 гривень більше. При цьому зміниться не лише вартість, але й наповнення пакетів. Користувачі отримають ще більше хвилин та мегабайтів для спілкування з близькими та рідними.

Також оператор повідомив про закриття двох популярних послуг, якими українці користуються в роумінгу.