Альтернатива Starlink: Киевстар начнет предоставлять доступ к спутниковому интернету OneWeb

Один из самых популярных мобильных операторов Украины – Киевстар будет официальным представителем британской компании OneWeb в Украине. Благодаря этому оператор начнет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового интернета – альтернативу Старлинку. Об этом рассказал B2B директор Киевстар Константин Вечер на Business Wisdom Summir.

Детали

Как заявил Вечер, сейчас компания тестирует с некоторыми силами обороны технологи. OneWeb. Киевстар официально будет представлять компанию в Украине и впоследствии будет предоставлять эти услуги бизнесу.

Отмечается, что OneWeb имеет свою спутниковую сеть и может обеспечить высокоскоростной спутниковый интернет, даже в нестандартных условиях.

Отмечается что в первую очередь такая услуга нужна Вооруженным силам Украины, ведь Starlink не выполняет или не всегда выполняет задачи на которые заключается бизнес или оборона.

Напомним, что ранее генеральный директор Укрпочты сообщил, что во время массированных обстрелов и перебоев с электроснабжением в Харькове, которые возникли из-за разрушения объектов критической инфраструктуры, в Укрпочты возникли проблемы с доступом к интернету. Выяснилось, что Starlink не работает в зоне активности средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало, что материнская компания Киевстар – телекоммуникационный холдинг Veon подписал договор с британской компанией OneWeb по интеграции спутниковых услуг компании с ее наземной сетью.

Известно, что OneWeb владеет примерно 550 низкоорбитальными спутниками и планирует запустить десятки других с помощью SpaceX.

Что нового в Киевстар

А тем временем популярный мобильный оператор сообщил украинцам о повышении стоимости тарифных планов. Сообщается, что уже в ближайшее время абоненты будут платить на 25-55 гривен больше. При этом изменится не только стоимость, но и наполнение пакетов. Пользователи получат еще больше минут и мегабайтов для общения с близкими и родными.

Также оператор сообщил о закрытии двух популярных услуг, которыми украинцы пользуются в роуминге.