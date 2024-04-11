Ця помилка погубить весь врожай: коли саджати картоплю в 2024 році

Щоб отримати добрий врожай картоплі, потрібно врахувати чимало факторів. Один із таких — вплив небесних тіл.

Як Місяць впливає на врожай картоплі

Протягом своїх фаз Місяць по різному впливає на ріст та розвиток рослин. Вважається, що на ростучий місяць соки рослин підіймаються до верхівки та стимулюють ріст стебел та листя. При спадаючому місяці соки опускаються до коріння, що позитивно впливає на кореневу систему.

Під час нового Місяця та повні рослини будуть слабкими.

Сприятливі та несприятливі дні дл посадки картоплі

Відповідно до місячного календаря на 2024 рік найкращими днями для посадки картоплі будуть:

1-5, 8-11 та 28-30 квітня;

1-2, 5-10 та 27-29 травня;

2-9 червня.

Категорично не рекомендують висаджувати картоплю в такі дні:

при новому місяці — 14 та 29 квітня, 12 та 27 травня, 10 червня;

в дні повні — 28 квітня, 26 травня та 24 червня.

Що ще потрібно врахувати

Не тільки Місяць впливає на якість врожаю, потрібно також враховувати безліч земних факторівю

Температура грунту. Не варто висаджувати картоплю допоки земля не прогріється до +7-10 градусів за Цельсієм.

Погода. Не варто висаджувати картоплю в дощову чи холодну погоду. На щастя картопля це такий овоч, який можна висаджувати ледь не з перших днів квітня і аж до середини червня. Тож підібрати вдалу погоду та час висадки досить легко.

Сорт картоплі. Різні сорти мають різні терміни дозрівання. При виборі дати посадки обовязково враховуйте особливості сортів.

Підготовка грунте. Перед висадкою картоплі грунт потрібно перекопати, удобрити та розрівняти.

І звісно, не можна забувати про обробку бульби від шкідників в першу чергу колорадського жука, так ви зможете виростити здоровий врожай.

Загалом городництво потребує чимало часу та зусиль, але потім ви отримаєте винагору у вигляді щедрого врожаю.