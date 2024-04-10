Выплатят по 54 тысячи на семьи: кто и как может получить денежную помощь

Украинцы могут получить денежную помощь в размере 54 тысячи гривен на семью. Выплаты начисляет благотворительный фонд “Единство за будущее”.

Проект “Комплексная помощь для семей с детьми в Черниговской, Сумской и Харьковской областях” направлен на поддержку уязвимых категорий населения – семей с детьми, пострадавших от войны и проживающих в вышеуказанных регионах.

Детали

Проект предусматривает выплату 3 600 гривен в течение 3 месяцев, то есть общая сумма помощи составляет 10 800 гривен. Средства начисляют на каждого члена семьи. Но максимальное количество – пять человек. таким образом, многодетная семья может получить не более 54 тысяч гривен.

Денежная поддержка доступна местным жителям и лицам со статусом ВПЛ, которые вернулись домой. Обязательное условие – доход на одного человека не может превышать 5 400 гривен.

Кто может подать заявку на получение денежной помощи

Средства могут получить лица, которые относятся к одной из уязвимых категорий:

семьи с детьми, у которых есть родители или опекуны;

семьи, где пенсионеры являются опекунами детей до 18 лет;

семьи, в которых есть дети с инвалидностью;

с’имии, в которых у родителей инвалидность;

одинокие матери и отцы.

Как оформить денежную помощь

Чтобы получить выплаты, нужно лично обратиться в местный отдел социальной защиты населения, чтобы попасть в список претендентов. Фонд подписал Меморандум о сотрудничестве для обеспечения многоцелевой денежной помощи.

Проект реализуется до июля 2024 года. Количество получателей выплат ограничено. Организаторы призывают обращаться только тех, кто действительно оказался в трудной ситуации и остро нуждается в денежной помощи.

Приоритет буду предоставляться людям с ранениями и травмами, онкобольным украинцам, которым нужна химиотерапия или операция.

Выплаты могут предоставляться повторно только в критических ситуациях. Комиссия будет рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.