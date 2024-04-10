Выплатят по 54 тысячи на семьи: кто и как может получить денежную помощь
Украинцы могут получить денежную помощь в размере 54 тысячи гривен на семью. Выплаты начисляет благотворительный фонд “Единство за будущее”.
Проект “Комплексная помощь для семей с детьми в Черниговской, Сумской и Харьковской областях” направлен на поддержку уязвимых категорий населения – семей с детьми, пострадавших от войны и проживающих в вышеуказанных регионах.
Детали
Проект предусматривает выплату 3 600 гривен в течение 3 месяцев, то есть общая сумма помощи составляет 10 800 гривен. Средства начисляют на каждого члена семьи. Но максимальное количество – пять человек. таким образом, многодетная семья может получить не более 54 тысяч гривен.
Денежная поддержка доступна местным жителям и лицам со статусом ВПЛ, которые вернулись домой. Обязательное условие – доход на одного человека не может превышать 5 400 гривен.
Кто может подать заявку на получение денежной помощи
Средства могут получить лица, которые относятся к одной из уязвимых категорий:
- семьи с детьми, у которых есть родители или опекуны;
- семьи, где пенсионеры являются опекунами детей до 18 лет;
- семьи, в которых есть дети с инвалидностью;
- с’имии, в которых у родителей инвалидность;
- одинокие матери и отцы.
Как оформить денежную помощь
Чтобы получить выплаты, нужно лично обратиться в местный отдел социальной защиты населения, чтобы попасть в список претендентов. Фонд подписал Меморандум о сотрудничестве для обеспечения многоцелевой денежной помощи.
Проект реализуется до июля 2024 года. Количество получателей выплат ограничено. Организаторы призывают обращаться только тех, кто действительно оказался в трудной ситуации и остро нуждается в денежной помощи.
Приоритет буду предоставляться людям с ранениями и травмами, онкобольным украинцам, которым нужна химиотерапия или операция.
Выплаты могут предоставляться повторно только в критических ситуациях. Комиссия будет рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке.
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