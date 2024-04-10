Виплатять по 54 тисячі на сімї: хто та як може отримати грошову допомогу

Українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі 54 тисячі гривень на сімю. Виплати нараховує благодійний фонд “Єдність за майбутнє”.

Проект “Комплексна допомога для сімей з дітьми в Чернігівській, Сумській та Харківській областях” направленмий на підтримку вразливих категорій населення — сімей з дітьми, які постраждали від війни та проживають у вищевказаних регіонах.

Деталі

Прект передбачає виплату 3 600 гривень протягом трьох місяців, тобто занальна сума допомоги складае 10 800 гривень. Кошти нараховують на кожного члена сім’ї. Але максимальна кількість — лише п’ять осіб. таким чином, багатодітна сімя може отримати не більше 54 тисяч гривень, навіть якщо в родині шість дітей.

Грошова підтримка доступна місцевим жителям та особам зі статусом ВПО, які повернулися додому. Обовязкована умова — дохід на одну людину не може перевищувати 5 400 гривень.

Хто може подати заявку на отримання грошової допомоги

Кошти можуть отримати особи, які належать до однієї з вразливих категорій:

с’імї з дітьми, в яких є батьки або опікуни;

с’імї, де пенсіонери є опікунами дітей до 18 років;

с’імї, в яких є дти з інвалідністю;

с’імї, в яких у батьків інвалідність;

самотні матері та батьки.

Як оформити грошову допомогу

Щоб отримати виплати, потрібно особисто звернутися в місцевий відділ собціального захисту населення, щоб потрапити до спику претендентів. Фонд підписав Меморандум про співпрацб для забезпечення багатоцільової грошової допомоги.

Проєкт реалізується до липня 2024 року. Кількість отримувачів виплат обмежено. Організатори закликають звертатися лише тих, хто справді опинився в скрутній ситуації та гостро потребує грошової допомоги.

Пріоритет буду надаватися людям з пораненнями та травмами, онкохворим українцям, яким потрібна хіміотерапія або операція.

Виплати можуть надаватися повторно лише в критичних ситуаціях. Комісія буде розглядати кожну заявку в індивідуальному порядку.