В Украине набирает популярность деликатес сюрстреминг: что это такое и почему за ним так охотятся?

Маркетинг – большое дело, ведь именно благодаря удачной рекламе можно выгодно продать товары или услуги даже тем людям, которые до этого особенно этим продуктом не интересовались. Вот, например, как сюрстреминг — деликатес из Швеции, который очень сложно найти в Украине. Он доступен только в некоторых интернет-магазинах, а вот прямо на полке супермаркета вы его вряд ли найдете. Речь о так называемой квашеной сельди. Внешне выглядит сюрстреминг, как обычная консерва, да и внутри в принципе напоминает шпроты, или их кусочки, вот только вкус и запах совсем другой.

Стоит деликатес недешево

Стоит банк такого продукта в Украине от 1700 до 3000 гривен. Такая цена обусловлена многими факторами. Во-первых, производится продукт только в Швеции и большинство производителей используют для этого засекреченные рецепты. Во-вторых, транспортировать сюрстреминг можно только наземным транспортом.

Он находится в перечне запрещенных продуктов практически во всех авиакомпаниях. Все потому, что деликатес имеет очень резкий и специфический запах, и если банка случайно повредится, а продукт просочится на какие-то вещи, то этот запах очень сложно вывести. То есть цена обусловлена в первую очередь дефицитностью этой консервы. Также этот продукт имеет уникальный состав. Рыба в процессе закваски образует компоненты, которые сложно найти в природе, то есть в других продуктах. И эти компоненты очень хорошо отражаются на здоровье и человеческом организме.

Как возник этот деликатес?

Данный деликатес появился во время войны между Германией и Швецией. Тогда шведская армия столкнулась с нехваткой еды. В изобилии была только рыба, которую активно засаливали. Однако потом начала кончаться соль и рыбу просто консервировали. Она получила несколько кисловатый вкус и специфический запах. Впоследствии продукт начали есть не только солдаты, но и другие шведы. А когда узнали сколько пользы он имеет, то превратили сюрстреминг в настоящий деликатес, который сейчас можно заказать во многих шведских ресторанах.