В Україні набирає популярності делікатес сюрстремінг: що це таке і чому за ним так полюють?

Маркетинг — велика справа, адже саме завдяки вдалій рекламі можна вигідно продати товари чи послуги навіть тим людям, які до цього особливо цим продуктом й не цікавились. Ось, наприклад, як сюрстремінг — делікатес родом зі Швеції, який дуже складно знайти в Україні. Він доступний лише в деяких інтернет-магазинах, а от просто на полиці супермаркету ви його навряд чи знайдете. Мова про так званий квашений оселедець. Ззовні виглядає сюрстремінг, як звичайна консерва, та й всередині в принципі нагадує шпроти, або ж їх шматочки, от тільки смак і запах зовсім інший.

Коштує делікатес недешево

Коштує банка такого продукту в Україні від 1700 до 3000 гривень. Така ціна зумовлена багатьма факторами. По-перше, виготовляється продукт лише у Швеції й більшість виробників використовують для цього засекречені рецепти. По-друге, транспортувати сюрстремінг можна лише наземним транспортом. Він в переліку заборонених продуктів практично у всіх авіакомпаніях. Все через те, що делікатес має дуже різкий та специфічний запах, і якщо банка випадково пошкодиться, а продукт просочиться на якісь речі, то цей запах надзвичайно складно вивести. Тобто ціна зумовлена в першу чергу дефіцитністю цієї консерви. Також даний продукт має унікальний склад. Риба в процесі закваски утворює компоненти, які складно знайти у природі тобто в інших продуктах. Однак ці компоненти дуже добре відображаються на здоров’ї та людському організмі.

Як виник цей делікатес?

Даний делікатес з’явився в часи війни між Німеччиною та Швецією. Тоді шведська армія стикнулася з браком їжі. В достатку була лише риба, яку активно засолювали. Однак потім почала закінчуватись сіль і рибу просто консервували. Вона отримала дещо кислуватий смак і специфічний запах. Згодом продукт почали їсти не тільки солдати, а й інші шведи. А коли дізнались скільки користі він має, то перетворили сюрстремінг в справжній делікатес, який зараз можна замовити у багатьох шведських ресторанах.