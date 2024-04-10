Как раньше уже не будет: Ощадбанк вводит строгие ограничения для пенсионеров 

В Ощадбанке ввели изменения для части пенсионеров. Государственный банк уже сейчас думает о том, как улучшить условия для отдельных категорий клиентов. Что нового запланировали в Ощадбанке, и как это повлияет на владельцев банковских карт этого банка.

Детали

Еще в конце прошлого года Ощадбанк начал массово ограничивать счета клиентов, которые были открыты в филиалах Донецкого. Луганского, Харьковского, Херсонского и Запорожского областных управлений Ощадбанка. А теперь банк ищет пути снятия этих ограничений, ведь сотни тысяч пенсионеров оказались на временно оккупированных территория вынужденно, и у них нет возможности или средств, чтобы уехать.

Недавно издание “Донбасс SOS” сообщало, что граждане Украины на неподконтрольной территории массово жаловались им на блокировку банковских карт. Если же карты не блокировали, то банк устанавливал строгие лимиты – переводы и операции на сумму, не превышающую 1000 гривен в день По этой причине правозащитные организации подали обращение в:

Ощадбанк;

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Они просят найти решение и свторить соответствующие мехиназимы для того, чтобы украинцы, которые оказались на неподконтрольных Киеву территориях, могли снять ограничения по картам дистанционно.

Правозащитные организации отмечают, что после тестирования механизма дистанционного снятия лимитов, Ощадбанк сообщает о том, что уже до конца этого месяца будет разработана и введена на официальном уровне возможность проходить идентификацию в дистанционном формате.

Это позволит украинцам, которые вынужденно проживают на временно оккупированных территория, снять все ограничения по картам и продолжить ими пользоваться.

Напомним, что внутренне-перемещенные лица, которые получили такой статус с 2012 года и до 24 февраля 2022 года должны были пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде или Ощадбанке до первого апреля этого года. Если этого не сделать, то выплату пенсий прекратят.