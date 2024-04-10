Як раніше вже не буде: Ощадбанк запроваджує суворі обмеження для пенсіонерів 

В Ощадбанку запровадили зміни для частини пенсіонеоів. Державний банк вже зараз думає про те, я покращити умови для окремих категорій клієнтів. Що нового запланували в Ощадбанку, і як це впливне на власників банківських карт цього банку.

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Ще наприкінці минулого року Ощадбанк почав масово обмежувати рахунки клієнтів, які були вдкриті в філіалах Донецького. Луганського, Харківського, Херсонського та Запорізького обласних управлінь Ощадбанку. А тепер банк шукає шляхи зняття цих обмежень, адже сотні тисяч пенсіонерів опинилися на тимчасово окупованих територія вимушено, і у них немає можливості чи коштів, щоб виїхати.

Нещодавно видання “Донбас SOS” повідомляло, що громадяни України на непідконтрольній території масово скаржилися їм на блокування банківських карток. Якщо ж картки не блокували, то банк встановлював суворі ліміти — перекази та операції на суму, що не перевищує 1000 гривень на день З цієї причини правозахисні організації подали звернення до:

Ощадбанку;

Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вони просять знайти рішення та свторити відповідні мехіназіми для того, щоб українці, які опинилися на непідконтрольних Києву територіях, могли зняти обмеження за картками дистанційно.

Правозахисні організації наголошують на тому, що після тестування механізму дистанційного зняття лімітів, Ощадбанк повідомляє про те, що вже до кінця цього місяця буде розроблено та запроваджено на офіційному рівні можливість проходити ідентифікацію в дистанційному форматі.

Це дозволить українцям, які вимушено проживають на тимчасово окупованих територія, зняти всі обмеження за картками та продовжити ними користуватися.

Нагадаємо, що внутрішньо-переміщені особи, які отримали такий статус з 2012 року і до 24 лютого 2022 року повинні були пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді або Ощадбанку до першого квітня цього року. Якщо цього не зробити, то виплату пенсій припинять.