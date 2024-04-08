Началась массовая проверка счетчиков электроэнергии: как узнать, допишут ли вам лишние киловатты

В Украине начали проверку счетчиков электроэнергии, однако потребителям не стоит беспокоиться. При снятии данных со счетчика компания не насчитывает лишних киловатт. Более того, поставщик не заинтересован в этом, ведь его цель получить максимально точные цифры, чтобы идентифицировать ошибки в начислении объемов потребленного ресурса. При фиксации показателей представитель компании должен совершить два действия: внести данные в программу на смартфоне, а также сделать фотографию счетчика и загрузить ее в специальную программу.

Завышение контроллерами киловатт – это миф

Именно так говорят энергетики. Они заявляют, что это очень распространенный миф, который пора развеивать.

“Миф – контроллер завышает/придумывает данные счетчика. Правда, задача контролера состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии», – говорят специалисты.

В то же время, если у вас есть сомнения, что контролер корректно зафиксировал показатели, вы можете подать заявку на повторную проверку. Тогда другие специалисты придут и снова все зафиксируют. Также вы имеете полное право находиться рядом со специалистами на момент проверки и проверить данные, которые они вносят в систему.

Цель таких проверок – сверить полученные данные с теми, которые подавал потребитель самостоятельно.

“Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов. Если таковые были“, – объяснили энергетики.

Электроэнергия может подорожать

В то же время в сети распространяется информация, что тарифы на электроэнергию снова могут возрасти. Мол, к этому привели повторные обстрелы по энергетической инфраструктуре. Сейчас энергетики только оценивают приблизительные ущербы, а они колоссальные. Некоторые ТЭЦ и ТЭС уничтожены на 50%, а то и на 100%. Как минимум в апреле тарифы еще остаются старыми, а вот какими они будут в мае, никто точно прогнозировать не берется.