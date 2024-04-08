Розпочато масову перевірку лічильників електроенергії: як дізнатись, чи допишуть вам зайві кіловати

В Україні почали перевірку лічильників електроенергії, однак споживачам не варто турбуватися. При контрольному знятті даних з лічильника компанія не нараховує зайвих кіловатів. Ба більше, постачальник не зацікавлений в цьому, адже його мета отримати максимально точні цифри, щоб можливо ідентифікувати помилки в нарахуванні обсягів спожитого ресурсу. При фіксації показників представник компанії повинен зробити дві дії: внести дані в програму на смартфоні, а також зробити фотографію лічильника та завантажити її у спеціальну програму.

Завищення контролерами кіловатів — це міф

Саме так говорять енергетики. Вони заявляють, що це дуже поширений міф, який пора розвіювати.

“Міф – контролер завищує/вигадує дані лічильника. Щоправда – завдання контролера полягає у фіксації фактичних даних, щоб на їх основі можна було провести аналіз. Адже енергокомпанія сама зацікавлена у правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії”, – кажуть фахівці.

Водночас якщо у вас є сумніви, що контролер коректно зафіксував показники, ви можете подати заявку на повторну перевірку. Тоді інші фахівці прийдуть і заново все зафіксують. Також, ви маєте повне право перебувати поруч зі спеціалістами на момент перевірки та перевірити дані, які вони вносять у систему.

Мета таких перевірок звірити отримані дані з тими, які подавав споживач самостійно.

“Це дозволяє проаналізувати електроспоживання та знайти помилки у нарахуванні обсягів. Якщо такі були“, – пояснили енергетики.

Електроенергія може подорожчати

Водночас в мережі шириться інформація, що тарифи на електроенергію знову можуть зрости. Мовляв, до цього призвели повторні обстріли по енергетичній інфраструктурі. Наразі енергетики лише оцінюють приблизні збитки, а вони колосальні. Деякі ТЕЦ та ТЕС знищені на 50%, а то й на всі 100%. Як мінімум у квітні тарифи ще залишаються старими, а от якими вони будуть в травні ніхто точно прогнозувати не береться.