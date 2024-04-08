В Україні різко побільшало вакансій де людям без досвіду готові платити 30 000 гривень: кого шукають

Якщо на початку війни спостерігався великий дефіцит вакансій, то зараз на третій рік повномасштабного вторгнення ситуація зовсім протилежна. Тепер навпаки, робота є, а от працівників бракує. Багато українців виїхали закордон, безліч чоловіків мобілізовано до лав ЗСУ, також неабияку частку ринку займають віддалені професії, які охоче опановує молодь. В результаті є брак людей, які могли б працювати у сферах обслуговування, чи на підприємствах. Ситуація настільки критична, що роботодавці готові працевлаштовувати людей без досвіду та навчати їх, а ще платити зарплату близько 30 000 гривень.

Кого шукають?

Подібні вакансії можна знайти у різних сферах діяльності. Наприклад, станом на сьогодні, на популярних сайтах з пошуку роботи є наступні пропозиції:

Вакансія комплектувальника: платити готові від 20 до 30 тисяч гривень і досвід роботи не потрібен. Всього навчать за кілька днів, чи тижнів. Адміністратор в барбершоп: компанія, яка виставила це оголошення обіцяє заробітну плату від 25 до 35 тисяч гривень, а також навчання з нуля. Тобто досвід роботи не потрібен. “Якщо в тебе немає досвіду, але бажаєш навчитися мистецтву продажу, ми готові запропонувати безкоштовне навчання та співпрацю у нашому колективі на зручних умовах”, – йдеться в оголошенні. Продавець-консультант. Продавців критично бракує абсолютно в різних магазинах. Ось, наприклад, вакансію опублікував магазин, який займається реалізацією будівельних матеріалів. Платити готові від 25 до 40 тисяч гривень. Кажуть, що досвід не обов’язковий, але буде плюсом. Перевагу нададуть тому кандидату, який працював з товарами з категорі ї сантехніка та електроніка.

Також, великий попит на водіїв абсолютно різних категорій. Досвід не обов’язковий, але має бути відповідна категорія. Потрібні як просто водії громадського транспорту, таксі, так і далекобійники. Від 15 до 40 тисяч гривень пропонує й автомийка, яка шукає автомийника. У компанії кажуть, що досвід роботи не важливий, ба більше не особливо звертають увагу й на вік потенційного працівника.