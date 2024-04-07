Касается всех абонентов: Киевстар обратился к украинцам с важным сообщением

Мошенники работают без остановки и активно придумывают новые способы добраться до данных пользователей сети и абонентов мобильных операторов.

На днях компания “Киевстар” предупредила своих клиентов об одной из самых популярных схем фишинга – способа добраться до данных человека обманным путем, когда пользователь не осознает уровня угрозы, там сам вносит данные на обманных сайтах. Таким образом мошенники получают доступ к логинам и паролям, а также другой конфиденциальной информации.

Детали

В Киевстар предупредили, что если абонент получил сообщение или письмо на электронную почту от известной компании, магазина, банка или любого социального учреждения с просьбой перейти по ссылке, то это один из методов фишинга. Поэтому украинцев призывают быть внимательными и заходить на сайты через поисковик или вносят ссылки вручную, особенно, когда речь идет о банковских сайтах.

Как уберечь свои данные: советы от компании Киевстар

В компании в очередной раз напомнили список простых правил, которые помогут сохранить персональные данные:

проверяйте информацию об опросах, розыгрышах, выплатах и прочее на официальном сайте компании или по официальным каналам связи;

обращайте внимание на ссылки – разница в одну букву может быть решающей;

проверяйте имена в названии писем и смс-сообщения, которые вы получаете, ведь фишеры часто допускают ошибки;

игнорируйте все сообщения на электронную почту и в сообщениях, в которых запрашивают ваши личные данные.

Напомним, что на днях Киевстар сообщил своим абонентам о повышении стоимости всех тарифов. В среднем она вырастет на 25-55 гривен в зависимости от тарифа. При этом изменится не только цена, но и наполнение тарифе. В большинстве тарифных планов будут предоставлять “Суперсилы” с различными дополнительными услугами абсолютно бесплатно. И хотя украинцы недовольны этими нововведениями, это вынужденный шаг для обеспечения стабильной связи даже во время отключений электроэнергии.