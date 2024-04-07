Неприятности будут их преследовать: какие 4 знака зодиака испытывают влияние ретроградного Меркурия
Период ретроградного Меркурия считается одним из самых сложных в астрологии. Эта планета способна разрушать планы и влиять на все сферы жизни.
Астрологи вычислили для каких знаков зодиака этот период превратится в настоящее испытание.
Овен
Период ретроградного Меркурия будет полон неудач. В это время важно не заблудиться в лабиринтах самоанализа. Стоит принять сегодняшнюю реальность, но не отказываться от перемен. С 8 апреля в период затмения стоит принимать решения, которые способны изменить вашу жизнь. Этот период должен стать вашим путем для погружения в себя и поиска дальнейшего пути.
Близнецы
Сейчас вы на перекрестке отношений и целей. Начинается фаза размышлений о дружбе и социальных связях. Ретроградный Меркурий может привести к остановке на пути к достижению целей. Но это время не стоит рассматривать как препятствие, а лишь как паузу на пути к мечте. Несмотря на определенные проблемы, Близнецы смогут понять, что настоящая устойчивость развивается под постоянным давлением.
Дева
Представителям знака кажется, что их мир перевернулся с ног на голову. В это время стоит анализировать финансовую ситуацию и эмоциональные обязанности. Проанализируйте свои мысли и ощущения, чтобы научиться противостоять трудностям и вызовам.
Попробуйте найти равновесие и уделить немного времени самопознанию. Сейчас удачное время для самопознания и пересмотра целей. Не сосредотачивайтесь на трудностях, а смело идите вперед, минуя препятствия.
Весы
Апрель станет для вас периодом важных изменений. Представители знака смогут погрузиться в размышления и обдумать уместность отношений. Не игнорируйте свое самочувствие, ведь изменения неизбежны. Влияние небесных тел заставит пересмотреть круг общения и изменить свою жизнь навсегда. Не стоит упускать возможности даже если кажется, что все потеряно и результата не будет. Рискуйте, и это даст свои плоды.
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