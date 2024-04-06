Коммуналка бесплатно: названы 6 категорий граждан, которым отменят плату

В Пенсионном фонде Украины рассказали, какие категории населения могут получить скидку 100% на оплату коммуналки или покупку бытового топлива.

Кто может получить скидку 100% на оплату коммуналки

По данным Пенсионного Фонда Украины, воспользоваться льготами смогут пенсионеры, которые работали в сельской местности и остались там после выхода на пенсию К этим категориям относят:

педагогических работников;

работников медицинской и фармацевтической сфер;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

начальники учреждений сферы культуры.

Для получения льготы пенсионерам, которые ранее работали по выше перечисленным профессиям, они должны иметь стаж не менее трех лет на момент выхода на пенсию и занимать должности из установленного списка.

От чего зависит право на льготу

Льготу могут получить только те специалисты, среднемесячный доход в семье которых на полгода не превышает 4 240 гривен на человека.

Такую скидку предоставляют на 12 месяцев с момента обращения, но не более чем до конца календарного года.

При этом члены семьи льготника на льготу права не имеют.

Какие документы нужны для оформления льготы

Пенсионер, который состоит на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, должны предоставить всего несколько документов:

заявление с просьбой предоставить льготы на оплату коммуналки или на покупку топлива;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

справка о праве на льготы – выдает отдел образования, здравоохранения, культуры и туризма или иного учреждения где ранее работало лицо.

Подать заявление можно лично при обращении в соответствующие органы. Также можно отправить заказное письмо по почте, подать заявление онлайн на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в официальном мобильном приложении ПФУ или на портале государственных услуг Дия.