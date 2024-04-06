Торкнеться майже кожного абонента: Київстар повідомив неприємну новину
Популярний мобільний оператор змінює вартість багатьох тарифів. Стало відомо, наскільки відчутними вони стануть. При цьому зросте не лише вартість, але й наповнення пакетів послуг. Зростання цін буде нерівномірним, вартість деяких тарифів зросте на 25, а деяких одразу на 55 гривень. Про ці зміни розповіли в самому “Київстар”.
Деталі
В Київстар розповіли, що є дві причини, чому вони змушені підвищити ціни.
- Бажання інвестувати в розширення мережі та Кіберзахист.
- Намір запропонувати абонентам ще більше можливостей для спілкування.
Коли зміни наберуть чинності
Для деяких абонентів зміни розпочнуться вже з 9 квітня цього року. Для бізнес-клієнтів та контрактних тарифів — з першого травня 2024 року.
Що додадуть в тарифи
В Київстар розповіли, що в оновлені тарифи додадуть хвилини для дзвінків та на інші номери. А також:
- додаткові гігабайти мобільного інтернету;
- додаткові сервіси на вибір, які додадуть в деякі тарифи — Суперсили;
- можливість користуватися умовами тарифу за кордоном.
Як змінилася вартість тарифів
Абонентів Київстар повідомляють, що вартість тарифів зросте на 25-55 гривень. Тепер ціни будуть такими:
- Ваш Новий тариф зросте на 45 грн – з 55 до 100 грн;
- “Безмежний лайт” – на 25 грн, з 75 до 100 грн;
- Київстар Комфорт 2018 – на 50 грн, з 100 до 150 грн;
- “Твій улюблений” – на 55 грн, з 95 до 150 грн;
- Київстар Комфорт – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
- “Мир на зв’язку” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
- “Київстар Завжди онлайн 2019” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
- “Київстар Онлайн+ 2019” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
- “Безлім Соціальні мережі” – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
- “Твій прорив” – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
- “Смачний” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
- “Смачний 2020” – на 50 грн, з 150 до 200 грн;
- “Спілкування без кордонів” – на 40 грн, з 160 до 200 грн;
- Love UA – на 50 грн, з 150 до 200 грн;
- “Онлайн без кордонів” – на 50 грн, з 175 до 225 грн;
- “Твій вибір” – на 50 грн, з 175 до 225 грн;
- “Спілкування без кордонів 2019” – на 50 грн, з 225 до 275 грн;
- “Розваги без кордонів” – на 50 грн, з 225 до 275 грн;
- “Безмежне відео” – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
- Твій Оптимум – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
- “Максимальний Безлім+ 2019” – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
- “Смачний Безлім” – на 50 грн., з 150 до 200 грн;
- “Дай більше!” – на 50 грн, з 200 до 250 грн.
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