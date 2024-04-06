Торкнеться майже кожного абонента: Київстар повідомив неприємну новину

Популярний мобільний оператор змінює вартість багатьох тарифів. Стало відомо, наскільки відчутними вони стануть. При цьому зросте не лише вартість, але й наповнення пакетів послуг. Зростання цін буде нерівномірним, вартість деяких тарифів зросте на 25, а деяких одразу на 55 гривень. Про ці зміни розповіли в самому “Київстар”.

Деталі

В Київстар розповіли, що є дві причини, чому вони змушені підвищити ціни.

Бажання інвестувати в розширення мережі та Кіберзахист. Намір запропонувати абонентам ще більше можливостей для спілкування.

Коли зміни наберуть чинності

Для деяких абонентів зміни розпочнуться вже з 9 квітня цього року. Для бізнес-клієнтів та контрактних тарифів — з першого травня 2024 року.

Що додадуть в тарифи

В Київстар розповіли, що в оновлені тарифи додадуть хвилини для дзвінків та на інші номери. А також:

додаткові гігабайти мобільного інтернету;

додаткові сервіси на вибір, які додадуть в деякі тарифи — Суперсили;

можливість користуватися умовами тарифу за кордоном.

Як змінилася вартість тарифів

Абонентів Київстар повідомляють, що вартість тарифів зросте на 25-55 гривень. Тепер ціни будуть такими: