Київстар

Торкнеться майже кожного абонента: Київстар повідомив неприємну новину

07.04.2024

Популярний мобільний оператор змінює вартість багатьох тарифів. Стало відомо, наскільки відчутними вони стануть. При цьому зросте не лише вартість, але й наповнення пакетів послуг. Зростання цін буде нерівномірним, вартість деяких тарифів зросте на 25, а деяких одразу на 55 гривень. Про ці зміни розповіли в самому “Київстар”. 

Деталі

В Київстар розповіли, що є дві причини, чому вони змушені підвищити ціни.

  1. Бажання інвестувати в розширення мережі та Кіберзахист.
  2. Намір запропонувати абонентам ще більше можливостей для спілкування. 

Коли зміни наберуть чинності

Для деяких абонентів зміни розпочнуться вже з 9 квітня цього року. Для бізнес-клієнтів та контрактних тарифів — з першого травня 2024 року. 

Що додадуть в тарифи

В Київстар розповіли, що в оновлені тарифи додадуть хвилини для дзвінків та на інші номери. А також:

  • додаткові гігабайти мобільного інтернету;
  • додаткові сервіси на вибір, які додадуть в деякі тарифи — Суперсили;
  • можливість користуватися умовами тарифу за кордоном. 

Як змінилася вартість тарифів

Абонентів Київстар повідомляють, що вартість тарифів зросте на 25-55 гривень. Тепер ціни будуть такими:

  • Ваш Новий тариф зросте на 45 грн – з 55 до 100 грн;
  • “Безмежний лайт” – на 25 грн, з 75 до 100 грн;
  • Київстар Комфорт 2018 – на 50 грн, з 100 до 150 грн;
  • “Твій улюблений” – на 55 грн, з 95 до 150 грн;
  • Київстар Комфорт – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
  • “Мир на зв’язку” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
  • “Київстар Завжди онлайн 2019” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
  • “Київстар Онлайн+ 2019” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
  • “Безлім Соціальні мережі” – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
  • “Твій прорив” – на 40 грн, з 135 до 175 грн;
  • “Смачний” – на 50 грн, з 125 до 175 грн;
  • “Смачний 2020” – на 50 грн, з 150 до 200 грн;
  • “Спілкування без кордонів” – на 40 грн, з 160 до 200 грн;
  • Love UA – на 50 грн, з 150 до 200 грн;
  • “Онлайн без кордонів” – на 50 грн, з 175 до 225 грн;
  • “Твій вибір” – на 50 грн, з 175 до 225 грн;
  • “Спілкування без кордонів 2019” – на 50 грн, з 225 до 275 грн;
  • “Розваги без кордонів” – на 50 грн, з 225 до 275 грн;
  • “Безмежне відео” – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
  • Твій Оптимум – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
  • “Максимальний Безлім+ 2019” – на 50 грн, з 250 до 300 грн;
  • “Смачний Безлім” – на 50 грн., з 150 до 200 грн;
  • “Дай більше!” – на 50 грн, з 200 до 250 грн.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter


07.04.2024
Back to top button