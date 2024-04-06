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Затронет почти каждого абонента: Киевстар сообщил неприятную новость

07.04.2024

Популярный мобильный оператор меняет стоимость многих тарифов. Стало известно, насколько ощутимыми они станут. При этом возрастет не только стоимость, но и наполнение пакетов услуг. Рост цен будет неравномерным, стоимость некоторых тарифов вырастет на 25, а некоторых сразу на 55 гривен. Об этих изменениях рассказали в самом “Киевстар”. 

Детали

В Киевстар рассказали, что есть две причины, почему они вынуждены повысить цены.

Желание инвестировать в расширение сети и киберзащиту.

Намерение предложить абонентам еще больше возможностей для общения. 

Когда изменения вступят в силу

Для некоторых абонентов изменения начнутся уже с 9 апреля этого года. Для бизнес-клиентов и контрактных тарифов – с первого мая 2024 года. 

Что добавят в тарифы

В Киевстар рассказали, что в обновленные тарифы добавят минуты для звонков и на другие номера. А также:

  • дополнительные гигабайты мобильного интернета;
  • дополнительные сервисы на выбор, которые добавят в некоторые тарифы – Суперсилы;
  • возможность пользоваться условиями тарифа за границей. 

Как изменилась стоимость тарифов

Абонентов Киевстар сообщают, что стоимость тарифов вырастет на 25-55 гривен. Теперь цены будут такими:

  • Ваш Новый тариф вырастет на 45 грн – с 55 до 100 грн;
  • “Безграничный лайт” – на 25 грн, с 75 до 100 грн;
  • Киевстар Комфорт 2018 – на 50 грн, со 100 до 150 грн;
  • “Твой любимый” – на 55 грн, с 95 до 150 грн;
  • Киевстар Комфорт – на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • “Мир на связи” – на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • “Киевстар Всегда онлайн 2019” – на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • “Киевстар Онлайн+ 2019” – на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • “Безлим Социальные сети” – на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • “Твой прорыв” – на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • “Вкусный” – на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • “Вкусный 2020” – на 50 грн, со 150 до 200 грн;
  • “Общение без границ” – на 40 грн, с 160 до 200 грн;
  • Love UA – на 50 грн, со 150 до 200 грн;
  • “Онлайн без границ” – на 50 грн, со 175 до 225 грн;
  • “Твой выбор” – на 50 грн, со 175 до 225 грн;
  • “Общение без границ 2019” – на 50 грн, с 225 до 275 грн;
  • “Развлечения без границ” – на 50 грн, с 225 до 275 грн;
  • “Безграничное видео” – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • Твой Оптимум – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • “Максимальный Безлим+ 2019” – на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • “Вкусный Безлим” – на 50 грн., со 150 до 200 грн;
  • “Дай больше!” – на 50 грн, с 200 до 250 грн.

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07.04.2024
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