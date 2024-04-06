Затронет почти каждого абонента: Киевстар сообщил неприятную новость

Популярный мобильный оператор меняет стоимость многих тарифов. Стало известно, насколько ощутимыми они станут. При этом возрастет не только стоимость, но и наполнение пакетов услуг. Рост цен будет неравномерным, стоимость некоторых тарифов вырастет на 25, а некоторых сразу на 55 гривен. Об этих изменениях рассказали в самом “Киевстар”.

Детали

В Киевстар рассказали, что есть две причины, почему они вынуждены повысить цены.

Желание инвестировать в расширение сети и киберзащиту.

Намерение предложить абонентам еще больше возможностей для общения.

Когда изменения вступят в силу

Для некоторых абонентов изменения начнутся уже с 9 апреля этого года. Для бизнес-клиентов и контрактных тарифов – с первого мая 2024 года.

Что добавят в тарифы

В Киевстар рассказали, что в обновленные тарифы добавят минуты для звонков и на другие номера. А также:

дополнительные гигабайты мобильного интернета;

дополнительные сервисы на выбор, которые добавят в некоторые тарифы – Суперсилы;

возможность пользоваться условиями тарифа за границей.

Как изменилась стоимость тарифов

Абонентов Киевстар сообщают, что стоимость тарифов вырастет на 25-55 гривен. Теперь цены будут такими: