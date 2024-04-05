Солидная сумма: сколько будут платить ФЛП за освобождение от мобилизации

Экономический комитет Верховной Рады работает над новой моделью экономического бронирования.

Также депутаты предлагают бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты и фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен в месяц.

Эти изменения могут коснуться ФЛП. Для них будут действовать дополнительные требования – справка об обороте средств на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования (для подтверждения реальной активности).

Об этом рассказал глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха.

Основные изменения

Новая модель предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников.

Условие бронирования будут следующими:

отсутствие налоговых долгов;

уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты и фиксированная ставка в размере 20 000 гривен ежемесячно.

ФОПам нужно будет предоставлять справку об обороте средств на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования для подтверждения реальной активности.

Отмечают, что модель будет распространяться на всех наемных работников и ФЛП, но не будет распространяться на дефицитные военно-учетные специальности. Компания может самостоятельно выбирать, каких работников забронировать

Как будет происходить бронирование

Процедура будет состоять из нескольких этапов:

Уплата сбора. Предприятие вносит данные о работниках на электронном портале и предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП – справку о движении средств.

Верификация. Налоговая проверяет отсутствие задолженности, также проходит проверка личности забронированного. Лицо получает QR-код, который подтвердит процедуру бронирования. В течение 60 дней нужно обновить данные в ЦПАУ.

Обновление данных. Забронированное лицо посещает ЦНАП, где обновлю данные. Каждый забронированный получит зеленый QR код.

Напомним, что это далеко не первая попытка изменить порядок бронирования Ранее Верховная Рада отказалась от автоматического бронирования лиц, которые получают зарплату более 35 тысяч гривен в месяц и платят налог.