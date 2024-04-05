Польща анонсувала низку важливих змін для біженців з України: дехто відчує їх уже днями

В сусідній Польщі проживає дуже багато українців. Понад 2 мільйони українців приїхало туди під час війни та оформили тимчасовий захист. Також є багато й тих, хто перебував у Польщі ще до війни, наприклад, заробляв гроші, й вирішив поки не повертатися в Україну. Таких дуже багато серед чоловіків, які в Україні є військовозобов’язаними. Ті люди, які мають в Польщі роботу і можуть себе самостійно забезпечувати житлом не відчують кардинальних змін. А от ті, які живуть у житлі, яке їм надали поляки можуть залишитися на вулиці.

Уряд хоче скасувати програму “40 злотих”

По-перше, польський Уряд планує скасувати програму в рамках котрої держава виплачувала по 40 злотих за особу тим сім’ям, які прихистили вдома біженців з України. Кажуть, цією програмою почали дуже зловживати. Однак й людей на вулицю ніхто не виставить. Деякий час люди все одно зможуть жити в центрах загального розміщення людей.

Загалом, як свідчать нові дані статистики, наразі 55% українців живуть у тому житлі, яке їм надає роботодавець. 33% живуть у помешканні, яке самостійно орендують. 8% живуть у поляків, які надали їм прихисток. І 4% українців проживають у центрах загального розміщення. Ще минулого року ці цифри були зовсім іншими. А у 2022 році у центрах загального розміщення та у місцевих людей проживало чи не 50% всіх хто прибув з України.

“На початку великої війни Польща прийняла найбільшу кількість українців, які не одразу влаштувалися на роботу. Хтось мав накопичення, хтось поїхав до інших країн ЄС, хтось повернувся до України. Нарешті, у Польщі залишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати. У більшості вони користуються житлом від роботодавця“, – пояснює Ганна Джоболда, представник агенції з працевлаштування.

І ця тенденція зростає. Тобто з Польщі й надалі продовжують їхати ті люди, які з певних причин не мають змоги влаштуватися на роботу. В такому випадку вони їдуть в країни де рівень соціального забезпечення вищий, наприклад, у Німеччину.