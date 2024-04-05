Солідна сума: скільки будуть платити ФОП-и за звільнення від мобілізації

Економічний комітет Верховної Ради працює над новою моделлю економічного бронювання.

Також депутати пропонують бізнесу сплату воєнного збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати та фіксовану ставку в розмірі 20 тисяч гривень на місяць.

Ці зміни можуть торкнутися ФОПів. Для них діятимуть додаткові вимоги — довідка про обіг коштів на суму не менше вартості трьох місяців бронювання (для підтвердження реальної активності).

Про це розповів голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха.

Основні зміни

Нова модель передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Умова бронювання будуть наступними:

відсутність податкових боргів;

сплата воєнного збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати та фіксована ставка в розмірі 20 000 гривень щомісяця.

ФОПам потрібно буде надавати довідку про обіг коштів на суму не меншу від вартості трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

Зазначають, що модель буде поширюватися на всіх найманих працівників та ФОПів, але не поширюватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. Компанія може самостійно обирати, яких працівників забронювати

Як відбуватиметься бронювання

Процедура складатиметься з кількох етапів:

Сплата збору. Підприємство вносить дані про працівників на електронному порталі та надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП — довідку про рух коштів.

Верифікація. Податкова перевіряє відсутність заборгованості, також проходить перевірка особи заброньованого. Особа отримує QR-код, який підтвердить процедуру бронювання. Протягом 60 днів потрібно оновити дані в ЦНАП.

Оновлення даних. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлю дані. Кожен заброньований отримає зелений QR код.

Нагадаємо, що це далеко не перше спроба змінити порядок бронювання Раніше Верховна Рада відмовилася від автоматичного бронювання осіб, які отримують зарплату понад 35 тисяч гривень на місяць та сплачують податок.