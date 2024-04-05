Большинство даже не подозревает: украинцам объяснили зачем закрывать крышку унитаза при смыве

Украинцам объяснили, даже закрывать крышку унитаза при каждом смыве. Некоторые специалисты и медики убеждают, что крышка туалета имеет важную функцию. Кроме защиты от неприятных запахов из глубин канализации она создана для ограничения полета бактерий по всему помещению.

Детали

Дело в том, что при сливе воды в унитазе патогенные микроорганизмы, которые находятся внутри, вместе с микроскопическими каплями жидкости разлетаются по всей туалетной комнате. И не только по самому унитазу или поверхностях, но и комнате в целом.

Во время слива унитаза создается аэрозольный слой, высотой до двух или трех метров. То есть по помещению распространяется смесь бактерий, воды, частиц пыли и воздуха. Она оседает на полотенцах, косметичке и других вещах, а это крайне неприятно, особенно, если у вас объединенная ванная и туалет. Это может стать причиной распространения множества патогенных микроорганизмов. Поэтому крышку унитаза лучше закрывать.

Зачем закрывать крышку унитаза: приметы и воздух

Если риск распространения микроорганизмов не убедил вас закрывать крышку унитаза, то возможно вас заинтересует мнение других экспертов – эзотериков. Они убеждены, что вода и деньги – это две энергии, которые притягивают друг друга и обмениваются между собой энергетическими волнами. Для того чтобы эта волна накрыла вас, а не отошла, нужно создать как можно больше барьеров между водой и деньгами. Они объясняют это так. Если у вас в квартире есть “заначка” или банально кошелек с деньгами, то между ними и ванной комнатой, туалетом или кухней должно быть как можно больше препятствий. То есть кошелек лучше не доставать из сумки или карманов куртки, а крышку унитаза закрывать.

Конечно, первая причина выглядит более правдоподобно и реалистично, так что лучше прислушаться к советам гигиенистов и постараться закрепить эту полезную привычку.