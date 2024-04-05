Більшість навіть не підозрює: українцям пояснили навіщо закривати кришку унітаза при змиві

Українцям пояснили, навіть закривати кришку унітаза при кожному змиві. Деякі фахівці та медики переконують, що кришка туалету має важливу функцію. Крім захисту від неприємних запахів з глибин каналізації вона створена для обмеження польоту бактерій по всьому приміщенню.

Деталі

Річ у тім, що при зливі води в унітазі патогенні мікроорганізми, які знаходяться всередині, разом з мікроскопічними краплями рідини розлітаються по всій туалетній кімнаті. І не лише по самому унітазу чи поверхнях, а й кімнаті загалом.

Під час зливу унітаза створюється аерозольний шар, висотою до двох чи трьох метрів. Тобто по приміщенню поширюється суміш бактерій, води, часточок пилу та повітря. Вона осідає на рушниках, косметичці та інших речах, а це вкрай неприємно, особливо, якщо у вас об’єднана ванна та туалет. Це може стати причиною поширення безлічі патогенних мікроорганізмів. Тож кришку унітаза краще закривати.

Навіщо закривати кришку унітаза: прикмети та повітря

Якщо ризик розповсюдження мікроорганізмів не переконав вас закривати кришку унітаза, то можливо вас зацікавить думка інших експертів — езотериків. Вони переконані, що вода та гроші — це дві енергії, які притягують одна одну та обмінюються між собою енергетичними хвилями. Для того, щоб ця хвиля накрила вас, а не відійшла, потрібно створити якомога більше бар’єрів між водою та грошима. Вони пояснюють це так. Якщо в вас в квартирі є “заначка” чи банально гаманець з грошима, то між ними та ванною кімнатою, туалетом або кухнею повинно бути якомога більше перешкод. Тобто гаманець краще не діставати з сумки чи кишень куртки, а кришку унітаза закривати.

Звісно, перша причина виглядає більш правдоподібно та реалістично, тож краще дослухатися до порад гігієністів та постаратися закріпити цю корисну звичку.